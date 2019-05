Il Napoli lancia la nuova offerta di merchandising on-demand

Salvini a Napoli - scontri tra centri sociali e polizia davanti alla Prefettura : lanciata transenna contro gli agenti : Momenti di tensione in piazza del Plebiscito a Napoli tra attivisti dei centri sociali e forze dell’ordine, mentre in Prefettura si svolgeva la conferenza stampa del ministro dell’Interno Matteo Salvini al termine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un gruppo di manifestanti, proveniente dal corteo che è partito alle 18 da largo Berlinguer con l’intenzione di raggiungere il palazzo della ...

Inter - Skriniar lancia la sfida al Napoli : ” Ecco perchè vinceremo noi. Juventus? Ci arriveremo” : Inter, parla Skriniar prima della sfida al Napoli: le sue dichiarazioni Inter Skriniar sul Napoli| Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita di domenica sera contro il Napoli, fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Queste le parole di Skriniar “Ci manca una vittoria per tornare in Champions, la cosa più importante, poi l’anno prossimo vogliamo ...

Live Napoli-Cagliari 0-0 : Ancelotti rilancia Insigne e Mertens : Napoli-Cagliari conta poco o niente ma Ancelotti non ci sta. Il tecnico azzurro cerca di trovare motivazioni per la squadra e vuole quella vittoria che significherebbe secondo posto quasi...

Napoli - si lancia nel vuoto dal balcone dell’ospedale dov’è ricoverato il figlio : salvata in extremis dai vigili del fuoco : L’hanno afferrata in extremis, quando già si era lanciata nel vuoto, da un balcone del quarto piano. Così due vigili del fuoco di Napoli hanno salvato la vita a una 34enne di origini brasiliane che aveva deciso di gettarsi dal balcone del quarto piano dell’ospedale pediatrico Santobono Pausillipon, al Vomero, dove si trova ricoverato il figlio. La giovane madre è stata bloccata dai due pompieri all’ultimo momento: uno dei quali ...

Callejon lancia la maglia ai tifosi del Napoli - gliela restituiscono : Ennesima scena surreale Ennesima scena surreale, stavolta a Frosinone. Al termine della partita, i calciatori del Napoli vanno sotto il settore ospiti. Callejon lancia la maglia ma gliela restituiscono. Mentre cantano “meritiamo di più”. Esterrefatti Callejon, Fabian Ruiz, Koulibaly, lo stesso Mertens che pare abbia chiesto: “ma perché?” rivolgendosi ai tifosi. È un clima patologico, gravemente malato, quello della tifoseria azzurra che ormai è ...

Live Frosinone-Napoli 0-0 : Ancelotti rilancia Younes e Ghoulam : Il leader calmo nei momenti cruciali tira fuori la sua serenità per rendere l'ambiente più disteso. Carlo Ancelotti, alla vigilia della trasferta del Napoli a Frosinone esamina la...

Il Frosinone cerca l’impresa contro il Napoli - Baroni lancia la carica : “non lasceremo nulla di intentato” : Marco Baroni non vuole lasciare nulla al caso: le parole dell’allenatore del Frosinone alla vigilia della sfida contro il Napoli “La nostra attenzione è rivolta a fare più punti possibili, fare prestazioni importanti, non lasciare nulla di intentato. Il nostro atteggiamento mentale e fisico deve essere al massimo“. cercare l’impresa contro il Napoli per continuare a sognare la salvezza. E’ l’obiettivo ...

L'Atalanta espugna Napoli e lancia una volata a 6 per la Champions League : A cinque turni dalla fine del campionato la lotta per gli ultimi due posti che garantiscono la prossima Champions League è apertissima. Tutte le emozioni che non abbiamo vissuto nella contesa dello ...

Napoli - irruzione della polizia - spacciatore lancia la cocaina dalla finestra di casa : Gli agenti del commissariato Afragola hanno arrestato Giovanni Mostacciuolo di 35 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno...

Napoli - spacciatrice lancia dal balcone un sacchetto pieno di cocaina : Gli agenti della VI sezione Squadra Mobile hanno arrestato Nunzia Todisco, 44 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti sono intervenuti poco dopo le ...

Live Empoli-Napoli 0-0 Ancelotti lancia Younes e Ounas : L'Empoli chiude questa sera nella partita del Castellani contro il Napoli una 4 giorni infernale, che ha visto i toscani affrontare la capolista Juventus sabato scorso a Torino e uscire...

