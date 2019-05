Il Matador che asciuga le lacrime del toro prima di ucciderlo sta facendo indignare tutti

huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) Il torero José Antonio Morante Camacho, noto artisticamente come Morante de la Puebla, ha compiuto un gesto che stamolto discutere.di dare il colpo di grazia all’animale, infatti, il torero andaluso ha tirato fuori della tasca un fazzoletto bianco e ha cominciato adre lesul muso delsfinito. Il pubblico della plaza des ha reagito con il silenzio, non così le reti sociali che si sono scatenate nel manifestare indignazione e sgomento.Il gesto del trentanovenne torero della Puebla sarebbe un omaggio alla tauromachia degli anni Venti e in particolare a Joselito el Gallo, considerato il re dei toreri, morto nella Plaza Talavera de la Reina, incornato da un. Durante la feria de Sevilla, el torero Morante de la Puebla se sacó un pañuelo del bolsillo para secar las lágrimas delal que llevaba media hora torturando. ...

