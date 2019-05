Igor campione d’Europa | Imoco battuta 3-1 in finale | le azzurre vincono per la prima

Pallavolo – L’Imoco Volley Conegliano è Campione d’Italia : Igor Gorgonzola Novara battuta 3-2 in Gara-3 : Samsung Volley Cup: l’Imoco Volley Conegliano è Campione d’Italia, Igor Gorgonzola Novara battuta 3-2 in Gara-3 di Finale. Terzo Scudetto per le pantere, in festa i 5300 del PalaVerde. Sabato 18 maggio si ripete il duello: a Berlino la finale di Champions League L’Imoco Volley Conegliano è Campione d’Italia! Le pantere superano al tie-break la Igor Gorgonzola Novara in Gara-3 di Finale e conquistano il terzo titolo ...

Champions League Pallavolo - Igor strepitosa! Novara stende 3-0 il VakifBank Campione d'Europa : Champions League: strepitosa Igor in Turchia, 3-0 al VakifBank Campione d'Europa! Mercoledì 10 la semifinale di ritorno a Novara, serviranno due set per agguantare la finale Non smettono di stupire le ...