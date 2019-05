huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) Mirko è arrivato a Roma da Ravenna. Cappellino e maglietta pro life, fa parte del comitato “Difendiamo i nostri figli” e per le europee pare non avere dubbi: voterà Lega. Il popolo della Marcia per la vita si dividerà tra Lega e Fratelli d’Italia. Trentadue dei loro candidati a Bruxelles hanno firmato il Manifesto di “Provita&Famiglia”, l’associazione degli organizzatori del Congresso mondiale delle famiglie di Verona e loro, i partiti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, si contenderanno i voti del popolo della famiglia che si è ritrovato oggi a Roma per la Marcia della Vita - la nona da quando è stata istituita - per le elezioni del 26 maggio.Nessuno lo dice ufficialmente - prima bisogna accertarsi che il taccuino del cronista sia chiuso - ma come Mirko lo lascia intendere chiaramente e certo deve esserci una ...

HuffPostItalia : I nuovi crociati contro la legge sull'aborto - sadape54 : RT @HuffPostItalia: I nuovi crociati contro la legge sull'aborto - pavassal : È stato detto ai nuovi crociati dove possono attaccarsi? -