Hockey pista | Playoff A1 | Forte dei Marmi si aggiudica gara -1 della finali scudetto

Hockey pista - Eurolega : lo Sporting sale sul tetto d’Europa 42 anni dopo : Una rincorsa durata una vita, ma culminata alla fine nella serata più bella ed emozionante. Lo Sporting Clube de Portugal ha vinto l’Eurolega di Hockey pista per l’annata 2018/2019 tornando a regnare (per la seconda volta nella loro storia) nel vecchio continente dopo 42 anni di attesa. I biancoverdi, nella Final Four organizzata in casa al Pavilhão João Rocha di Lisbona, dove erano presenti anche Barcellona e Benfica – ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Forte dei Marmi in finale! Vinta gara-5 contro Valdagno all’ultimo respiro : Le semifinali play-off della Serie A1 di Hockey pista 2019 si sono concluse nel modo più bello possibile, con la gara-5 tra Forte dei Marmi e Valdagno che ha espresso un gioco emozionante e convincente, per quella che può essere definita tranquillamente come la partita più bella dell’anno. Avvio di gara in favore dei rosso-blu, capaci di portarsi sul 3-0 nel primo tempo, grazie alle reti di Marti Casas, Jordi Burgaya e Federico Ambrosio, ...

Hockey pista - Playoff A1 : gara -5 della serie tra Forte dei Marmi e Valdagno vale l’accesso alla finale : Tutto in 50′ minuti o forse di più. Domani sera al PalaForte (h 20.45) si disputerà la decisiva gara -5 della semifinale Playoff tra Forte dei Marmi e Valdagno. Da una parte gli uomini di Bresciani, dall’altra quelli di Vanzo. Chi vince si aggiudica la serie e vola nella finalissima, dove c’è già il Viareggio (che nel frattempo ha eliminato il Lodi, ndr), chi perde va a casa: in pieno stile playff. Do or Die, win or go home. I ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Viareggio prima finalista - Valdagno-Forte dei Marmi si risolverà in gara-5 : E’ il Viareggio la prima finalista della Serie A1 di Hockey su pista 2019. Questo il verdetto di gara-4, in cui i bianconeri sono riusciti a sconfiggere nuovamente gli Amatori Lodi, vincitori della regular season, con il punteggio di 2-1, al termine di una partita aperta dai gol di Fernando Montigel e Francesco Compagno, uno per parte, rispettivamente in favore di toscani e lombardi. Il tempo passa, ma le due compagini non riescono a ...

Hockey pista - Playoff A1 : Forte dei Marmi e Viareggio con il primo match point per la finale scudetto : Non c’è sosta. Smaltite le rispettive gare -3 delle semifinali, i Playoff del Campionato Italiano di Hockey su pista sono già pronte a presentare un nuovo atto: da una parte Valdagno-Forte dei Marmi dall’altra Viareggio-Lodi. In veneto i padroni di casa cercheranno di allungare la serie provando ad avere ragione di Motaran e soci che, in caso di vittoria esterna, potrebbero festeggiare l’ennesimo accesso alla finalissima valida ...

Hockey pista - Playoff A1 : Viareggio passa ancora ai rigori su Lodi. Forte domina su Valdagno : Lo spettacolo dei Playoff del Campionato Italiano di Hockey pista sa togliere il fiato. Succede di tutto infatti nelle gare -3 delle semifinali scudetto delle serie Lodi-Viareggio e Forte dei Marmi-Valdagno. Al Palacastellotti, sulla pista dei campioni d’Italia lombardi, a passare alla fine sono gli ospiti con un rocambolesco 8-9 dopo i tiri di rigore. In una partita spumeggiante – e chiusa col dubbio di un gol fantasma non assegnato ...

Hockey pista - Playoff : arriva gara -3 delle semifinali. Forte-Valdagno e Lodi Viareggio - si riparte dall’1-1 : Altro giro, altra corsa. I Playoff del Campionato Italiano di Hockey pista sono pronti a offrire un nuovo appassionante capitolo ai loro fans: in onda va gara -3 delle semifinali scudetto e in entrambe le serie si parte dal risultato di 1-1. Forte dei Marmi-Valdagno è la serie che vive sui blitz esterni, messi a segno prima dai toscani – in rimonta sulla pista rivale (3-4) – e poi da veneti – in Versilia – ...

Hockey pista - Playoff A1 : Lodi e Valdagno pareggiano i conti. Le semifinali vanno sull’1-1 : Nelle gare -2 delle semifinali Playoff del Campionato Italiano di Hockey pista succede tutto il contrario di tutto e alla fine il risultato dice che è e sarà tutto da rifare, perchè entrambe le serie si sistemano sul 1-1. I campioni d’Italia in carica del Lodi riescono ad avere la meglio del Viareggio, in casa, per 6-4: la squadra di Resende fa valere il fattore “Palacastellotti” in una contesa risolta nel finale dalle due reti ...

Hockey pista - Playoff A1 : Lodi-Viareggio - Forte dei Marmi-Valdagno - è il momento di gara-2 : Dopo la pausa del fine settimana, si torna in pista: gara-2 delle semifinali Playoff del Campionato Italiano di Hockey pista sarà realtà infatti domani sera, 1 maggio, a partite dalle ore 20.45. Da una parte la serie fra Lodi e Viareggio, con i toscani in vantaggio per 1-0 dopo essere riusciti a rimontare e vincere ai rigori fra le mura amiche, dall’altra quella tra Forte dei Marmi e Valdagno, con gli uomini di Bresciani capaci di ...

Hockey pista - WSE Cup 2019 : la Carispezia Sarzana vola in finale - Valdagno sconfitto ai supplementari : Buone notizie per l’Hockey su pista italiano, poiché la Carispezia Sarzana ha conquistato a Lleida (Spagna) la finale della WSE Cup, al termine di un derby molto tirato contro il Valdagno, risolto solamente ai supplementari. Prima frazione di gara all’insegna dello studio, con le due compagini che non si sono procurate molte occasioni da gol, ma hanno bensi subito molti falli, con l’opportunità migliore capitata a Massimo ...

Hockey pista - World Roller Games 2019 : sorteggio poco fortunato per l’Italia. Le due squadre senior in gironi molto difficili : Si sono tenuti stamane i sorteggi per i gironi dei World Roller Games di Hockey su pista che andranno in scena a Barcellona dal 29 giugno al 14 luglio. Nella categoria senior maschile l’Italia è inserita nel gruppo A. Un raggruppamento impegnativo che vede gli azzurri insieme ai campioni del mondo della Spagna, alla Francia e all’Angola. La prima uscita sarà al Palau Blaugrana contro la compagine africana. A seguire i francesi e ...

Hockey pista - A1 Playoff : Forte dei Marmi e Viareggiano rimontano e si portano sull’1-0 nelle semifinali : Le toscane vincono i primi round in rimonta. Forte dei Marmi e Viareggio compiono due clamorose imprese nelle rispettive gare -1 delle semifinali Playoff del Campionato italiano di Hockey pista battendo Valdagno (in trasferta) e Lodi (in casa). Andiamo nel dettaglio. La formazione allenata da Bresciani arriva in Veneto con i favori del pronostico, ma nel primo tempo della serie viene travolta per 3-0: Gimenez e due volte De Oro sembrano stendere ...

Hockey pista - Torneo di Montreux 2019 : bilancio positivo per l’Italia - il futuro sorride agli azzurri : Si è concluso nella giornata di Pasqua il Torneo di Montreux 2019, classica competizione di Hockey su pista, in cui l’Italia si è molto ben comportata, salendo sul podio, seppur sul gradino più basso. Facciamo una premessa. Le formazioni presenti in Svizzera non erano le migliori possibili, con gli allenatori che hanno (giustamente) fatto riposare gran parte dei giocatori impegnati nei vari play-off, optando per degli esperimenti che nel ...

Hockey pista - Torneo di Montreux 2019 : bilancio positivo per l’Italia - il futuro sorride agli azzurri : Si è concluso nella giornata di Pasqua il Torneo di Montreux 2019, classica competizione di Hockey su pista, in cui l’Italia si è molto ben comportata, salendo sul podio, seppur nel gradino più basso. Facciamo una premessa. Le formazioni presenti in Svizzera non erano le migliori possibili, con gli allenatori che hanno (giustamente) fatto riposare gran parte dei giocatori impegnati nei vari play-off, optando per degli esperimenti che nel ...