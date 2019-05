Hockey ghiaccio | Mondiali 2019 | l’Italia si gioca una parte delle sue chance di non

oasport

(Di sabato 18 maggio 2019) Sesto appuntamento per la Nazionale italiana disuimpegnata neiTop Division di Bratislava (Slovacchia): gli azzurri, dopo le pesanti sconfitte contro la Svizzera (0-9) e contro la Svezia (0-8), hanno dato segnali di ripresa contro la Lettonia, al termine di un match perso comunque 3-0, per poi subire altri due passivi pesanti per mano di Russia (0-10) e Repubblica Ceca (0-8). Ora arrivano le due partite più importanti nella corsa alla permanenza in Top Division contro Norvegia e Austria, a partire dall’incontro odierno con gli scandinavi, i quali con il successo di ieri sugli austriaci per 5-3 vedono la salvezza vicina. L’Italia ha al momento una differenza reti di -38 contro i -22 dell’Austria, nostra principale antagonista nella corsa per la permanenza tra le big, di conseguenza diventerà ancor più cruciale la sfida di lunedì. Nel ...

