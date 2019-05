Harry senza Meghan e Archie per il terzo roYal wedding a Windsor

huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) Ancora un ‘weedding’ al castello di, ilin un anno dopo quello del principeMarkle e della principessa Eugenie. A sposarsi, in una tiepida giornata primaverile, è stata la figlia del cugino primo di Elisabetta II: Lady Gabriella, nessuna speranza di salire sul trono (è 52esima nella linea di successione), ma bella e bionda. Vestita con un abito firmato Luisa Beccaria, la 38enne figlia del principe e della principessa Michael del Kent è convolata a nozze con Thomas Kingston, 40 anni, un ex diplomatico convertitosi alla finanza (per inciso, ex fidanzato di Pippa Middleton, anche lei presente, insieme al marito e ai genitori).Assenti il principe William la moglie Kate,si è presentato mala moglie, lasciata a casa con il piccolo, dodici giorni di vita appena. Lady Gabriella e Thomas ...

