Guendalina Tavassi | ancora chirurgica estetica | Mi sono operata al seno

Guendalina Tavassi in clinica per un’intervento di chirurgia estetica : Ovviamente non sarà un intervento di chirurgia estetica a impedire a Guendalina Tavassi di pubblicare storie su “Instagram”. Ricoverata in clinica per sostituire una protesi al se…o a causa di una contrattura capsulare, la Tavassi ha pubblicato una serie di video direttamente dal letto con i drenaggi in bella mostra: “Fosse stato per me vi avrei fatto anche la diretta dell’intervento”. A controllare che andasse tutto ...

Cristian Imparato e Guendalina Tavassi fingono? Lui : “E’ uno show” : Live Non è la d’Urso: Guendalina Tavassi e Cristian sono d’accordo? Parla lui Cristian Imparato e Guendalina Tavassi non sono di certo noti per essere due grandi amici, tutt’altro. Più di una volta i due hanno discusso su chi fosse quello che ha chiesto più volte l’aiuto del chirurgo, ma il pubblico del web sta iniziando a sospettare che il continuo punzecchiarsi sia un atteggiamento voluto soltanto per far parlare di ...

Cristian Imparato (ancora) contro Guendalina Tavassi : "Sei la più plastificata di tutti - hai cambiato i connotati" (video) : E' la resa di conti tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato dopo lo scontro all'interno della casa del 'Grande Fratello'. I due nemici giurati, ospiti a 'Live Non è la D'Urso, se le sono dette di santa ragione:prosegui la letturaCristian Imparato (ancora) contro Guendalina Tavassi: "Sei la più plastificata di tutti, hai cambiato i connotati" (video) pubblicato su Gossipblog.it 09 maggio 2019 00:13.

GF 16 - Urtis contro Guendalina Tavassi e Cristian Imparato : “Basta!” : Cristian Imparato e Guendalina Tavassi, parla Giacomo Urtis: “Siete rifatti entrambi!” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero di NuovoTv Giacomo Urtis, famoso chirurgo dei vip, che ha voluto dire la sua sullo scontro avvenuto di recente in diretta al Grande Fratello, tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato. Come il pubblico di Canale 5 sa, infatti, il cantante e la showgirl se ne sono dette di santa ragione, ...

Grande Fratello 16 - Cristian Imparato attacca Guendalina Tavassi : "Che bugiarda! Ma perché sei così falsa?" : Gli strascichi dell'incontro/scontro avvenuto nella quarta puntata di Grande Fratello 16 tra Cristian e Guendalina Tavassi si fanno vedere. Il concorrente non è rimasto indifferente alla litigata nella quale i due se ne sono dette di tutti i colori. Tempo di sfoghi per il giovane ragazzo accusato dall'ex gieffina di aver nascosto più presunti ritocchi estetici oltre che non aver rivelato una relazione con un parrucchiere, amico della ...

Grande Fratello - Cristian Imparato attacca Guendalina Tavassi : "Bugiarda - ti sei fatta anche pagare..." : Cristian Imparato è sicuro del fatto che Guendalina Tavassi lo abbia attaccato al Grande Fratello solo per fare spettacolo e per far parlare di sé. Lei è entrata nella casa per parlare della relazione che lui avrebbe tenuto nascosto: "Non ho nascosto cose importanti, storie serie, un amore important

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali contro Guendalina Tavassi : "Con Cristian Imparato trash imbarazzante" : Valentina Vignali attacca Guendalina Tavassi. È successo in piena notte, dopo la lunga diretta del reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. La cestista e influencer, infatti, si è scagliata contro la Tavassi, accusandola di aver fatto uno show "imbarazzante" durante il faccia a faccia con Cristian Imparato andato in scena nel corso della puntata. Ecco le dichiarazioni, riportate dal sito Chedonna.it:Che schifo, un vero schifo, ...

Guendalina Tavassi al GF : la gaffe dopo il confronto con Imparato : GF 16: il marito di Guendalina Tavassi ha rovinato la sorpresa di Imparato? La scorsa diretta del GF 16 è stata all’insegna dei confronti tra i concorrenti di quest’edizione e gli opinionisti del salotto di Pomeriggio 5. In particolar modo ha fatto discutere il confronto tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato, che non è stato di certo tra i più pacifici di questo mondo. Ma cosa succedeva dietro le quinte del reality show di ...

Cristian Imparato aggredisce Guendalina Tavassi al GF 2019 : Cristian Imparato sbotta contro la Tavassi: “Sei ridicola!” Guendalina Tavassi questa sera è ritornata nella casa del GF 2019. Il motivo? Il tanto atteso confronto con Cristian Imparato. Quest’ultimo non ha di certo utilizzato toni calmi e pacati, tant’è che più volte è stato ripreso da Barbara d’Urso durante lo scontro. Sei ridicola e volgare. Fatti iniettare un po’ di materia grigia al posto del botox! Ha ...

