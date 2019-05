Governo | Letta | Salvini icona negativa | sui conti esecutivo cadrà

Berlusconi : "Governo di dilettanti - l'Italia rischia la bancarotta" : Il leader di Forza Italia al Foglio: "Salvini passa per essere l'uomo forte, ma è un'illusione: le scelte importanti sono dettate dai Cinquestelle"

Letta gufa sul Governo : "Cade sulla manovra..." : Enrico Letta lancia la sua prfezia sul governo. Ai microfoni de L'intervista su Sky Tg24, l'ex premier traccia una sua analisi sulla situazione del governo che in questo momento sta attraversando un periodo di turbolenze dovute alle continue tensioni tra la Lega e il Movimento per il caso Siri e per l'audio della Raggi sul bilancio Ama: "Il governo non cadrà per le inchieste giudiziarie, perché purtroppo i 5 stelle hanno dimostrato con il caso ...

Enrico Letta a Sky Tg24 : 'Il Governo non cade sulle inchieste - ma sulla manovra' : Penso che queste vicende siano un colpo duro per l'immagine, purtroppo dell'intera politica, ma il vero cul de sac è quello economico. L'autunno sarà molto complicato, non vedo idee del Governo o ...