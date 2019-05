Governo | Di Maio | “M5s da sempre intransigente su corruzione Cosa si aspettavano i

Di Maio avverte gli alleati : 'Sulle famiglie si regge il futuro del Governo' : Nuove tensioni agitano il governo gialloverde. Ad una settimana delle Europee è scontro sulla questione migranti e sulla famiglia. Il vice premier Luigi Di Maio, dalla sua pagina Facebook, ha dichiarato, in modo piuttosto seccato, che il futuro dell'Esecutivo dipende dal decreto sulle famiglie presentato dai 5Stelle. Nella tarda serata di ieri, però, il Presidente del Consiglio Conte, in una nota, ha invitato tutti ad abbassare i ...

Governo - Di Maio duro con Salvini : “Basta ostruzionismo. Su decreto famiglia si gioca tenuta dell’esecutivo” : “Il Governo deve andare avanti ma se ogni occasione diventa pretesto per creare tensione sono preoccupato. Che senso ha un Governo del cambiamento che non fa velocemente un decreto per destinare un miliardo di euro di risorse che avanzano alle famiglie italiane che fanno figli e oggi sono meno sostenute di Europa”. Così Luigi Di Maio a Torino. Politica | Di F. Q.. Dl famiglia, Di Maio: ...

Dl Famiglia - Di Maio : “Su questo si gioca tenuta del Governo - da Lega ostruzionismo” : “Possiamo dividerci su tutto ma non sulla Famiglia. Su questo decreto si gioca il destino e la tenuta del governo“. Il vicepremier Luigi Di Maio da Torino accusa la Lega di “ostruzionismo” per sabotare il suo provvedimento che “aiuta i genitori che fanno figli“. L’ennesimo fronte di uno scontro interno all’esecutivo ormai a tutto campo, dai migranti alle inchieste, su cui però il leader del M5s usa ...

Governo - Di Maio : “Rixi condannato? Dovrà essere allontanato”. Molinari (Lega) : “Così è complicato andare avanti” : Questione morale, a prescindere delle elezioni europee: lo scontro giornaliero tra gli alleati di Governo sale di livello, sposta l’orizzonte delle tensioni oltre il limite del 26 maggio e ora verte soprattutto sulle inchieste dei magistrati, che negli ultimi giorni hanno riguardato personalità del centrodestra e quindi anche della Lega. Fatti e indagini che il Movimento 5 Stelle utilizza per criticare il Carroccio, che a sua volta prova a ...

Governo - Di Maio : “Concorrenza leale tra noi e la Lega che fa bene all’Italia. Dobbiamo lavorare altri 4 anni” : “Questo è un Governo che deve lavorare altri 4 anni. C’è una concorrenza leale tra le due forze politiche, tra noi e la Lega, una concorrenza leale che secondo me fa bene all’Italia, perché ognuno cerca di fare sempre il suo meglio e sempre meglio”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti prima della visita allo stabilimento Piaggio Aero a Villanova d’Albenga L'articolo Governo, Di Maio: ...

Il Governo teme tangentopoli e spread - cresce scontro Salvini-Di Maio : Al di la' dell'incomunicabilita' tra i vicepremier e degli scontri sui provvedimenti, nel governo e' scattato l'allarme per lo spread e per le inchieste giudiziarie. Non e' solo questione di campagna elettorale, a palazzo Chigi l'auspicio e' che dopo il 26 maggio possa ritornare uno spirito di collaborazione nell'esecutivo e nella maggioranza per portare avanti il lavoro compiuto finora. La convinzione nella sede del governo e' che non ci siano ...

CRISI DI Governo - Salvini attacca Luigi Di Maio che risponde così : “Salvini è triste!” : I due leader di Lega e M5S si evitano ma si pungono molto, specialmente nelle ultime settimane il grillino sembra proprio aver cambiato atteggiamento. I due non si parlano, si evitano. Ma parlano molto e non si evitano affatto quando si tratta di attaccarsi. Senza esclusione di colpi. La campagna elettorale alimenta la tensione che … Continue reading CRISI DI GOVERNO, Salvini attacca Luigi Di Maio che risponde così: “Salvini è ...

Governo - Salvini insiste : “C’è nostalgia della sinistra? Renzi e Di Maio d’accordo su troppe cose ultimamente” : “Se qualcuno ha nostalgia di fare un Governo con la sinistra lo dica chiaro: io la sinistra non la voglio vedere neanche da lontano. E’ strano che Renzi e Di Maio vadano d’accordo su così tante cose ultimamente…” . Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando da Foggia. Politica | Di F. Q.. Governo, Di Maio: “A Salvini dico basta ...

Governo - Di Maio : “Avanti a lavorare per cose concrete ma noi sulla corruzione siamo intransigenti” : “Credo che sulle cose concrete si debba andare avanti e si debba lavorare. In questi giorni abbiamo votato insieme la legge sul voto di scambio politico-mafioso, abbiamo votato insieme provvedimenti importanti. Quindi, quando si tratta di fare le cose concrete sono sicuro che andremo avanti”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, oggi a Firenze, parlando con i ...

Governo ultime notizie : Di Maio - Giorgetti e Conte non si parlano più : Governo ultime notizie: Di Maio, Giorgetti e Conte non si parlano più Il defollowing su Instagram era stato un indizio. Dopo aver rinunciato a seguire l’uno le stories dell’altro, i due alleati di Governo hanno abbandonato anche l’abitudine di telefonarsi, parlarsi e finanche di vedersi, coinvolgendo, in questo gioco del silenzio a ribasso, anche i vertici della presidenza del Consiglio: Giuseppe Conte e Giancarlo ...