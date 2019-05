Gli Stati Uniti rimuoveranno i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dal Canada

Catch-22 Giancarlo Giannini a Blogo : "Spero George Clooney diventi presidente deGli Stati Uniti!" : "Faccio una sorta di cameo che incarna però la chiave di lettura di tutta la miniserie" Giancarlo Giannini presenta così il suo Marcello, personaggio italiano presente in Catch-22 la miniserie prodotta, diretta e interpretata da George Clooney in partenza il 21 maggio su Sky Atlantic. Il suo è un piccolo ruolo, infatti quando lo incontriamo all'anteprima romana della miniserie, come potete vedere nel video in apertura, abbiamo provato a ...

Patrick non ce l'ha fatta : chiese aiuto ai social per curarsi neGli Stati Uniti : Lo scorso febbraio, attraverso la pagina Facebook 'Salviamo Patrick', era stata lanciata una raccolta fondi per raggiungere...

Apex Legends : Gli utenti PlayStation Plus possono scaricare gratuitamente un pacchetto di oggetti cosmetici : Gli abbonati al servizio PlayStation Plus hanno l'opportunità di riscattare gratuitamente uno speciale pacchetto di oggetti cosmetici in Apex Legends. Il pacchetto è chiamato "Play Pack" ed include sei oggetti da usare durante le partite.Come riporta VG247, il pacchetto è gratuito ed include due skin per Lifeline e Mirage, due banner per gli stessi personaggi e due nuove skin per le armi Eva-8 ed R-99. Se siete interessati potete riscattare il ...

PlayStation Store - disponibili anche da noi Gli sconti della promozione "100% digitale" : Dopo l'arrivo in America, la promozione 100% Digitale arriva anche qui da noi e porta con sé una serie di titoli imperdibili scontati fino a più dell'80%.Gli sconti verranno applicati esclusivamente sulla versione digitale di una serie di titoli. Tra questi possiamo trovare Hellblade Senua's Sacrifice a 14,99 euro, Dead Cells a 15,99 euro, Layers of Fear a 4,99, la stagione completa di Life is Strange: Before the Storm a 4,99 euro, The Messenger ...

Chi sono gli italiani nel mirino delle sanzioni economiche deGli Stati Uniti : Fotografia: Saul Loeb / AFP / Getty Images Nel lungo e dettagliato elenco redatto e aggiornato dal Tesoro americano, composto da circa 8mila soggetti suddivisi burocraticamente tra persone fisiche, società e Stati nazionali sotto sanzioni economiche da parte della Casa Bianca di Donald Trump, per l’Italia compaiono anche i nomi di associazioni criminali come la ‘ndrangheta e camorra (indicate come ‘Ndrangheta Organisation e ...

Gli Stati Uniti hanno sospeso i voli con il Venezuela : Gli Stati Uniti hanno sospeso tutti i voli commerciali che trasportano merci e passeggeri diretti e provenienti dal Venezuela, a tempo indeterminato. La decisione è stata presa a causa «dell’instabilità politica del Paese e delle crescenti tensioni» che potrebbero mettere

Griezmann al Barcellona - addio all’Atletico : “Sono stati 5 anni meraviGliosi” : Griezmann AL Barcellona- Come annunciato dallo stesso diretto interessato, Griezmann dice addio all’Atletico Madrid in maniera ufficiale e si prepara a vestire la maglia del Barcellona nel corso della prossima stagione. Un addio improvviso e forse inaspettato, l’attaccante ha rivelato:”Lascio dopo 5 anni, sono stati anni fantastici”. Chiaro e imminente il suo futuro in maglia […] L'articolo Griezmann al Barcellona, ...

Nuovi membri clan arrestati ad Ostia volevano sostituirsi a famiGlie Fasciani e Spada : Roma – I Nuovi clan di Ostia, che cercavano di colmare gli spazi lasciati vuoti dai Fasciani e dagli Spada (decimati dagli arresti), si contendevano le piazze di spaccio armi in pugno, riducendo i territori di Dragona, Dragoncello e Acilia a un vero e proprio far west, con tanto di sequestri di persona. Sotto gli occhi atterriti di astanti e avventori, che solo per puro caso non si sono ritrovati ad assistere a degli omicidi. Il tutto ...

La Corea del Nord ha chiesto che Gli Stati Uniti restituiscano la nave cargo sequestrata la scorsa settimana : La Corea del Nord ha chiesto che gli Stati Uniti restituiscano la nave cargo sequestrata nell’Oceano Pacifico perché stava trasportando carbone, violando le sanzioni internazionali nei confronti del paese. Il sequestro vero e proprio della nave era avvenuto nell’aprile 2018 in Indonesia,

Éxodo - il documentario sui migranti in viaggio dall’Honduras aGli Stati Uniti : Camminare per più di 5000 chilometri dall’Honduras agli Stati Uniti per gettarsi alle spalle un passato di sofferenza e tentare di vivere il sogno americano. Un’impresa, quella della carovana di migranti che all’alba del 13 ottobre del 2018 si è radunata alla stazione degli autobus di San Pedro Pula, seconda città dell’Honduras dopo la capitale Tegucigalpa e principale centro economico del Paese. Tra i 160 migranti in viaggio c’era Yuri, una ...

Sono stati arrestati! Minacciano di rapire fiGlie di un medico : Il loro obiettivo era quello di rapire i figli di personaggi in vista del territorio casertano, per poi chiedere del denaro in cambio del rilascio degli ostaggi. Un piano da film messo a punto da due uomini e una donna, ma che alla fine è fallito miseramente, con l’arresto dei rapitori.-- I malviventi hanno minacciato la loro vittima, un medico casertano della clinica Villa Fiorita di Capua, per farsi consegnare 10mila euro, salvo poi dirsi ...

Il presidente deGli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il primo ministro ungherese Viktor Orbán : Lunedì 13 maggio si sono incontrati alla Casa Bianca, a Washington DC, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il controverso primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán. Si è trattato di un incontro particolarmente raro, visto che in passato sia George W.

Ci sono deGli Stati americani che corteggiano i rifugiati : Portatelo a casa tua, l’immigrato, dice il politico nazionalista, il commentatore nazionalista, il troll (senza etichetta: basta troll) a chi parla di accoglienza o più semplicemente di umanità. Ecco, d’ora in avanti si potrà rispondere con un caso pratico, e qualche numero preciso (riguarda l’Ameri