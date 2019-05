Giro d' Italia | tappa 13 Pinerolo-Ceresole Reale | percorso con arrivo in quota a Lago Serrù

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) Il 102°d’proporrà la prima vera frazione alpina nella giornata di venerdì 24 maggio. In programma ci sarà la 13ªda, conin. I corridori saranno chiamati ad affrontare 196 Km con tre GPM impegnativi. La corsa rosa arriverà nel suggestivo Parco del Gran Paradiso, attraversando la zona del Canavese. In molti avrebbero voluto avere il traguardo ancor più in alto, per l’esattezza ai 2.612 metri del Colle del Nivolet, ma per motivi logistici gli organizzatori hanno deciso di fermarsi più in basso. Nonostante ciò, sarà comunque unadura, di cui qui di seguito vengono forniti i dettagli. Planimetria e altimetria della 13ªSi partirà dae si andrà in direzione di Frossasco, affrontando poi lo strappo verso Colletta di Cimiana. A seguire si transiterà da Giaveno e Almese, dopodiché si salirà verso il ...

