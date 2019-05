Gianluca Di Marzio | ' Paratici ha incontrato l' agente di Alexis Sanchez'

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) La dirigenza della Juventus è una delle più attive in questo finale di stagione: sta infatti lavorando per individuare il nome del nuovo tecnico bianconero ma allo stesso tempo è in pieno studio per mercato dei giocatori, conspesso immortalato con procuratori e dirigenti sportivi. Come scrive il noto esperto di mercatoDiinfatti, il direttore sportivo della Juventus hadi recente il notosportivo Fernando Felicevich, procuratore fra gli altri di. Alcuni media avevano inizialmente confuso il notocon il direttore sportivo del Manchester City Begiristain. Resta però la notizia che la Juventus sarebbe quindi interessata alla punta cilena del Manchester United, che a fine stagione dovrebbe lasciare la società inglese. D'altronde l'esperienza con il Manchester United non è stata esemplare dal punto di vista realizzativo, ed ...

VeronelliD : @SandroSca Sky ha perso moltissima credibilità ultimamente, anche Gianluca Di Marzio non è più sul pezzo per quanto… - valebianconero1 : RT @DP_CMJ: Quindi Momblano sparava cazzate o Gianluca Di Marzio e mezza stampa italiana che parlava di rinnovo????? FATE RIDERE. - adriano69bis : RT @DP_CMJ: Quindi Momblano sparava cazzate o Gianluca Di Marzio e mezza stampa italiana che parlava di rinnovo????? FATE RIDERE. -