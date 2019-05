Gian Marco Centinaio | la profezia sul governo dopo le Europee | Torniamo amico col

Gianmarco Onestini - lo sfogo improvviso del fratello Luca : “Un po’ più di tempo” : Gianmarco Onestini al Grande fratello 2019, il fratello Luca lo sostiene su Instagram Al Grande fratello 2019 Gianmarco Onestini è di sicuro uno dei protagonisti dell’edizione. Nella Casa è molto apprezzato dagli altri concorrenti, per la sua educazione e il rispetto che ha verso gli altri. Ma Gianmarco è anche un ragazzo molto simpatico e […] L'articolo Gianmarco Onestini, lo sfogo improvviso del fratello Luca: “Un po’ ...

Grande Fratello - Gianmarco e Erica si provocano : “Impastiamo insieme” : Erica e Gianmarco vicinissimi al Gf 16: ultime notizie dalla Casa Non sono passati inosservati alcuni atteggiamenti di Erica e Gianmarco avvenuti al Grande Fratello 2019. Spesso sono pericolosamente vicini: c’è sintonia, fra i due, peccato che Erica Piamonte abbia iniziato una frequentazione con Gaetano! Passano tanto tempo a punzecchiarsi a vicenda, ma questo non […] L'articolo Grande Fratello, Gianmarco e Erica si provocano: ...

Grande Fratello 16 - Luca Onestini : "Gianmarco - Enrico e Michael Terlizzi sono un bell'esempio" : Luca Onestini, intervistato dal settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, ha commentato l'avventura di Gianmarco all'interno della casa del 'Grande Fratello 16'. Il concorrente si è rivelato, nel corso della settimana, un vero e proprio 'Re di cuori', alla continua ricerca della propria principessa: Con Ivana ha fatto quello che mi aspettavo. La settimana prima aveva assistito all’incontro di Ivana con il fidanzato con tatuaggi ...

Impastiamo insieme? Gianmarco Onestini e Erica Piamone flirtano : Gianmarco Onestini e Erica Piamonte sembrano essere sempre più vicini, l'amicizia tra i due concorrenti del Grande Fratello 16 si sta trasformando in altro? Impegnati a preparare la pizza, Onestini e la Piamonte si sono stuzzicati. “Impastiamo insieme?”, ha chiesto uno all’altra, intonando poco dopo le note della celebre musica che ha fatto da colonna sonora per il film Ghost. La simpatia tra i due ragazzi non è passata inosservata e, anche ...

Grande Fratello - cosa c'è tra Erica e Gianmarco? - : Alessandro Pagliuca Dopo la delusione con Gaetano, sembra che Erica vada particolarmente d'accordo con Gianmarco, che ci sia del tenero tra i due? Per Erica Piamonte non deve essere stato facile superare le incomprensioni con Gaetano Arena restando chiusa dentro la casa del Grande Fratello. Il 22enne, con cui era nata una forte passione, ha rivelato ai suoi coinquilini (e a tutta Italia) dettagli intimi e pruriginosi del loro ...

Per Erica Piamonte non deve essere stato facile superare le incomprensioni con Gaetano Arena restando chiusa dentro la casa del Grande Fratello. Il 22enne, con cui era nata una forte passione, ha...

Grande Fratello - Luca Onestini : «Gianmarco e Michael sono gli unici educati in un’edizione in questo senso terrificante - c’è solo gente che ha voglia di litigare. Non vado nei salotti tv perché sono scomodo» : Luca e Gianmarco Onestini Per Luca Onestini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è arrivato il momento di prendere le difese del Fratello Gianmarco, attualmente concorrente del Grande Fratello 16. Quest’ultimo, durante la diretta di lunedì, è stato accusato da Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, di avergli rivelato che Michael Terlizzi, su cui da settimane aleggia il dubbio di una presunta omosessualità, c’abbia ...

Grande Fratello - 'bacio' per Michael e Gianmarco : necessario per aumentare il budget spesa : Il Grande Fratello 16 continua a mettere la prova i suoi concorrenti, cercando di favorire dinamiche in grado di scatenare curiosità e discussioni fuori e dentro la Casa. È così che nella giornata di ieri, ai ragazzi è stato chiesto di baciare una persona a loro vicina ogni qual volta sentiranno le note di una canzone d'amore. L'obiettivo è presto detto: se tutti loro rispettarono la richiesta nel modo giusto, potranno ottenere un budget ...

Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini, due concorrenti del Grande Fratello 16, già al centro di una mezza tonnellata di pettegolezzi a causa di presunte avance che il figlio di Franco Terlizzi avrebbe fatto nei riguardi del Fratello di Luca Onestini ai tempi della loro esperienza di Temptation Island, si sono baciati!

Il Grande Fratello ha messo alla prova i ragazzi della casa, ogni volta che partirà una musica romantica dovranno afferrare il compagno più vicino a loro e baciarlo cinematograficamente.

Luca Onestini sui social difende il fratello Gianmarco : I gieffini Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi dentro la casa del “GF” hanno avuto la visita di Edoardo Ercole, che qualche giorno fa Edoardo aveva dichiarato di aver ricevuto una voce stando alla quale, durante la loro esperienza come tentatori a “Temptation Island”, Gianmarco Onestini avrebbe ricevuto delle avance da Michael Terlizzi. Edoardo Ercole si è anche rivolto con Gianmarco con questa frase: “Vuoi che tiro fuori il ...

Durante l'ultima puntata andata in onda del "Grande fratello 16", Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi hanno ricevuto la visita di Edoardo Ercole. Qualche giorno fa Edoardo Ercole aveva dichiarato di aver ricevuto una voce stando alla quale, durante la loro esperienza come tentatori a "Temptation Island", Gianmarco Onestini avrebbe ricevuto delle avance da Michael Terlizzi.