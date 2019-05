Germania | il giallo della balestra | schiave di una setta gotica dietro ai delitti

Balestre e Medio Evo - sei persone morte trafitte da frecce. Un giallo scuote la Germania : Condividevano una passione al limite del fanatismo per il folklore e le armi medievali le tre persone trovate morte sabato scorso, trafitte da frecce di balestra, in un alberghetto di Passau, in Baviera. Un elemento di mistero nel giallo che sta scuotendo la Germania: da una parte, nella citta' bavarese, un uomo e una donna - lui 53 anni, lei 33 - sdraiati sul letto, mano nella mano, e accanto il corpo di un'altra donna, 30enne, riversa per ...

