Gemma e Tina | intervista doppia Verissimo | proposta dell’opinionista a Maria Video

Verissimo speciale con Maria De Filippi : dai semifinalisti di Amici alla coppia Gemma-Tina : Oggi la puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sarà interamente dedicata alla semifinale di Amici. Silvia Toffanin ha raggiunto Maria De Filippi nello studio del serale di Amici 2019 per una puntata speciale dedicata al talent show, giunto alla semifinale della diciottesima edizione. La registrazione è avvenuta perciò in trasferta a Roma e ai microfoni della Toffanin non si racconterà solo Maria De Filippi, ma anche gli allievi arrivati ad un ...

Uomini e Donne : le parole inaspettate di Ida dopo il gavettone di Tina a Gemma : Uomini e Donne, Tina sorprende Gemma con un secchio d’acqua fredda: le parole inaspettate di Ida Platano Questa settimana a Uomini e Donne è andata in onda una scena che ha fatto indignare non poco il pubblico della trasmissione. Tina Cipollari, durante uno dei suoi soliti battibecchi con Gemma Galgani, ha sorpreso quest’ultima lanciandole addosso […] L'articolo Uomini e Donne: le parole inaspettate di Ida dopo il gavettone di ...

Uomini e Donne - Tina rovescia un secchio d'acqua su Gemma - il pubblico protesta : 'Penoso' : La puntata di Uomini e Donne che è appena andata in onda su Canale 5, ha fatto storcere il naso a gran parte dei telespettatori: al termine del consueto appuntamento con il Trono Over, infatti, Tina Cipollari si è resa protagonista di un episodio ritenuto da molti "penoso". L'opinionista, per ribattere all'ennesima frecciaTina che le aveva lanciato Gemma Galgani, le ha tirato un secchio d'acqua fredda addosso: se in studio le risate hanno avuto ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Gemma e Valentina Pagate per Stare in Trasmissione! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Armando Incarnato fa una rivelazione sconcertante ed abbandona lo studio! Ida Platano non si fida di Riccardo Guarnieri! Barbara De Santi in lacrime! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Armando Incarnato ha una discussione al vetriolo con Barbara De Santi. Il napoletano rivela un dettaglio inquietante sulla Trasmissione! Maria De Filippi non smentisce! Negli studi Elios di Roma si sono registrate le nuove ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari si nasconde tra il pubblico e attacca Gemma dietro le quinte : "Ti butto nel cassonetto!" : Tina Cipollari se n'è inventata un'altra delle sue per mettere in atto un nuovo attacco verbale nei riguardi di Gemma Galgani, la Dama che, abitualmente, apre ogni registrazione del Trono Over di Uomini e Donne.Gemma, nel suo consueto sfogo registrato al termine della scorsa puntata, è apparsa molto provata dopo l'addio improvviso di Rocco, soprattutto quando Gianni Sperti l'ha indicata come responsabile della decisione presa ...