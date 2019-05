Friuli | si pensa di usare la musica metal per allontanare i cinghiali dai campi

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) Quando l'agricoltura incontra la: inesiste un problema serio, quello deiche devastano e distruggono i raccolti dei contadini. E Stefano Zannier, assessore alle Risorse Forestali della RegioneVenezia Giulia, ha dato sfogo alla propria fantasia e hato, insieme agli agricoltori, ad un piano davvero innovativo: utilizzare laper spaventare gli animali e allontanarli così dalle aree coltivate. La soluzione innovativa Se inVenezia Giulia esiste un problema serio, quello dei, la risposta delle istituzioni e dei coltivatori per cercare di porre rimedio a questa situazione è veramente fantasiosa: l'assessore Zannier ha infatti dichiarato, nel corso di una video-intervista a Tele, la possibilità di utilizzare strumenti aggiuntivi per debellare questo problema. E tra questi spunta l' "ipotesilo", ma non intesa come ...

