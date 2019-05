Ford Focus ST 2019 | prezzo versione benzina e diesel Le caratteristiche

Ford<br> - La Focus ST diventa Wagon : La Ford ha deciso di offrire la Focus ST anche in versione Wagon, allargando così l'offerta dei propri modelli sportivi. La vettura, già annunciata nei mesi scorsi, è stata ora svelata ufficialmente. Adotta la stessa caratterizzazione estetica della ST cinque porte, con paraurti specifici, minigonne, spoiler posteriore, cerchi di lega dedicati e doppio terminale di scarico posteriore sviluppati da Ford Performance. 280 CV benzina e 190 CV ...

Prova Ford Focus SW Vignale 1.0 EcoBoost 125 cv : esperienza Ford all'ennesima potenza : Quel che si apprezza maggiormente è la fluidità di erogazione e, sul misto, le reazioni sincere del telaio che fa affidamento alle sportive coperture Michelin Pilot Sport 3 235/40 " 18". La Ford ...

Ford Go Further - Focus - Fiesta e Kuga : le nuove ibride dell'Ovale blu : Tutte le nuove Ford, dopo la Focus, avranno almeno una versione elettrificata. questo il nuovo mantra dellOvale Blu che punta a lanciare 16 nuovi modelli ibridi di tutti i segmenti a partire dai prossimi mesi, come annunciato oggi durante il Go Further Event di Amsterdam. Si partirà dalle versioni mild hybrid della Fiesta per poi arrivare alle tre versioni elettrificate della Kuga di nuova generazione, senza dimenticare le evoluzioni ibride ...

Ford - Fiesta e Focus saranno anche ibride : Il processo d'elettrificazione di massa della gamma Ford partirà dalle vetture più piccole della gamma. Dopo aver presentato la Mondeo Hybrid, il costruttore americano svelerà il prossimo 2 aprile, durante il Go Further Event, le nuove versioni EcoBoost Hybrid delle Fiesta e Focus, dando di fatto il via a una nuova transizione che porterà l'Ovale Blu a introdurre per ogni nuovo modello, compresi veicoli commerciali e Suv, almeno una versione ...

Ford Active - l’allestimento crossover da oggi veste anche la Focus : Ford Active, l’allestimento urban crossover del marchio americano da oggi veste anche la Focus Focus Active: se sei nato per esplorare il mondo e guardare le cose dall’alto, questo è il tuo crossover. Nell’ottica dello human-centric design, Focus Active è stata creata per incontrare il crescente numero di clienti interessati a versioni “non tradizionali”. Il nuovo crossover Ford completa la gamma Active e si aggiunge alla Ka+ e alla ...