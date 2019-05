Football Leader | per la B premiato Corini | riconoscimento speciale a Batistuta

calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019)2019 si arricchisce di altri premiati prestigiosi: Gabriel Omared Eugenioriceveranno una Napoli nella VII edizione della kermesse dell’Aiac. Nello specifico, l’ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter Gabriel Omarha vinto il premioper sempre – Patrimonio del calcio” di2019 con la seguente motivazione: “Bomber implacabile, rappresentazione moderna del ruolo di attaccante, 300 gol in carriera ne hanno fatto un centravanti di razza, di personalità. Le doti tecniche, la potenza, la personalità, la carica emotiva e la passione per il calcio lo hanno elevato a formidabile esempio per tutti i calciatori”. L’allenatore del Brescia, Eugenio, si è invece aggiudicato il premio “Serie B” di2019 assegnato ...

