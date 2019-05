Festival di Cannes | Anja Rubik dà scandalo sul red carpet

Festival di Cannes 2019 : ospiti oggi 17 maggio - giuria e film : Festival di Cannes 2019: ospiti oggi 17 maggio, giuria e film È in corso la 72esima edizione del Festival di Cannes, iniziata il 14 maggio ed in programma fino al 25 maggio. oggi venerdì 17 maggio è una giornata speciale perché ci sarà un programma ricco e pieno di ospiti di livello internazionale. 17 maggio, la giornata di Pedro Almodovar Pedro Almodovar proprio oggi presenta il film in predicato come uno dei film favoriti ...

«Rocketman» : il film su Elton John travolge il Festival di Cannes : Ciò che non è stato Bohemian Rhapsody, quello che non è riuscito a osare fino in fondo il film su ...

Festival di Cannes 2019 - Ken Loach e i suoi schiavi volti all’autodistruzione in Sorry We Missed You : Chiamiamoli “performer delle consegne” e non più “fattorini”, “guadagni” e non più “salari”, freelance e non più precari. Anzi, veri e propri schiavi volti all’autodistruzione. Benvenuti nel nuovo dramma umano e sociale di Ken Loach, il vate tuttora insuperato del cinema civile, che con Sorry We Missed You è riuscito ancora una volta a commuovere le platee del Festival di Cannes. Due volte Palma d’oro (nel 2006 per Il vento che accarezza l’erba ...

Festival di Cannes 2019 - Rocketman non è Bohemian Rhapsody. Ma il biopic su Elton John funziona : Una celebrazione ma non un’apologia di Elton John. “Perché per quanto straordinario possa essere, Elton resta un essere umano, e quindi imperfetto. E tutte le sue imperfezioni, come i suoi pregi, fanno parte del film”. Così Taron Egerton, visibilmente commosso, descrive il personaggio/persona Elton John che ha avuto “il piacere, l’onore e la responsabilità di interpretare” nel biopic Rocketman, fuori concorso a Cannes e nelle sale italiane dal ...

Rocio Munoz - sul red carpet a Cannes così : le trasparenze che fanno impazzire il Festival : Al Festival di Cannes è stata presentata la 65ª edizione del Taormina Film Fest la cui madrina è la spagnola Rocio Munoz Morales, oggi sul red carpet. Il Festival del cinema di Taormina si terrà dal 30 giugno al 6 luglio prossimi. L'ospite d'onore - è stato annunciato oggi - sarà l'attrice australi

Toccare la luna dal Festival di Cannes 2019? Fatto! : Sulla sommità di Cannes, a pochi passi dal Castello, c’è il Suquet des Artists. Uno spazio tutto dedicato all’arte in cui fino al 25 maggio è possibile visitare – in modo gratuito per tutti, non solo per gli accreditati al Festival – l’imperdibile installazione Go Where You Look!. Inserita nel programma della Quinzaine des Réalisateurs, prevede quello che la stessa artista (Laurie Anderson, moglie del compianto Lou Reed), definisce a ragione “Un ...

Festival di Cannes 2019 - ecco la prima sorpresa : Les Misérables. Tra Gomorra e la Paranza dei bambini : “Mi rivolgo al presidente Macron: vada a vedere il nostro film, perché è un avvertimento del pericolo di violenza assoluta in cui versa la Francia, il vaso è quasi colmo e l’impressione è che nessuno ci stia ascoltando!”. Parole forti, parole di passione civile quelle che il regista Ladj Lytuona alla conferenza stampa del suo Les Misérables, la prima vera sorpresa del concorso di Cannes 2019. Un dramma a tinte accese ed esplosive che mette in ...

Cannes - i retroscena e gli aneddoti del Festival svelati in un libro-diario del direttore artistico Thierry Frémaux : Volete sapere come si organizza il Festival di Cannes? Andate in libreria e acquistate Cannes Confidential (Donzelli Editore) un volume enorme, diario giorno per giorno, per dodici mesi, dell’attuale delegato generale Thierry Frémaux. L’anno di grazia, e preparazione, è quello a cavallo tra la fine del Festival 2015 e l’inizio dell’edizione successiva. Gli appunti sparsi sono la tessitura millimetrica delle esperienze cinefile di uno dei ...

Festival di Cannes - Alessandra Ambrosio in mutande sul red carpet per colpa dello spacco troppo vertiginoso – FOTO : La modella brasiliana Alessandra Ambrosio ha conquistato tutti i flash dei FOTOgrafi sul red carpet della seconda serata del Festival di Cannes 2019. La 28enne top model, ex “angelo” di Victoria’s Secret, ha sfilato sulla croisette per la presentazione del film “Les miserables” e si è conquistata lo scettro di regina della serata grazie ad un abito in seta rosso fuoco dallo spacco vertiginoso firmato ...

Alessandra Ambrosio sfila con un sexy rosso al Festival di Cannes : Veli e spacchi vertiginosi, la supermodella brasiliana Alessandra Ambrosio elettrizza con uno show sexy in rosso il red carpet del 15 maggio al Festival di Cannes. Per la Montee des Marches per il film Le Miserables di Ladj Ly la top protagonista sulla passerella di Victoria’s Secret ha indossato un abito tutto di veli trasparenti. Per l’apertura del Festival si era fatta notare con un abito bianco. Visualizza questo post su ...

Alessandra Ambrosio di fuoco al Festival di Cannes 2019 : Sul red carpet de I Miserables al Festival di Cannes 2019 c'è Alessandra Ambrosio ma il suo abito con scollatura ancillare incrociata e i movimenti che la modella sceglie per valorizzarlo ci portano piuttosto a Westeros e a Il trono di Spade. La serie cult si chiuderà questo weekend, ma nel frattempo ha lasciato i fan già sotto choc per il cambiamento repentino di quella che era la loro regina preferita. Daenerys, madre dei draghi fa liberatrice ...

Al Festival di Cannes quattro film targati TorinoFilmLab : Al festival di Cannes quattro film targati TorinofilmLab partecipano a La Semaine de la Critique, Un Certain Regard e La Quinzaine des Réalisateurs. · ABOU LEILA di Amin Sidi-Boumédiène • Semaine de la Critique – Concorso ABOU LEILA, film d’esordio del regista algerino Amin Sidi-Boumédiène, è uno dei 7 film selezionati nella Competizione Ufficiale della 58a Settimana della Critica (15-23 maggio 2019). Sviluppato dal regista insieme ...

Festival di Cannes 2019 - I morti non muoiono di Jim Jarmusch : In una sonnolenta cittadina qualunque dell’America, chiamata Centerville (ma potrebbe chiamarsi Twin Peaks), c’è qualcosa di strano. La luna è enorme, le ore delle giornata hanno una scansione imprevedibile, gli orologi non funzionano bene e nemmeno le stazioni della radio, mentre gli animali hanno comportamenti bizzarri. “Qualcosa di strano sta per succedere”, dice il poliziotto Ronnie Peterson (Adam Driver) al suo partner più anziano, Cliff ...