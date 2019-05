Festival del Cinema - A Cannes un documentario sulla Formula E

Chi vedere al Festival dell’illustrazione di Vicenza : "Illustri" ospita 11 artisti italiani affermati, 11 emergenti e una mostra personale sulla francese Malika Favre

Torna Circonomìa - il Festival dell’economia circolare e delle energie dei territori : Torna dal 25 maggio al 5 giugno prossimi Circonomìa, il festival dell’economia circolare e delle energie dei territori. La quarta edizione si aprirà sabato 25 maggio a Pollenzo, con la premiazione dei “Green Heroes” presso l’Università di Scienze Gastronomiche che vedrà la partecipazione di Alessandro Gassmann ideatore insieme al Kyoto Club dell’iniziativa che premia i personaggi o le aziende che si sono distinte in campo ambientale. Il ...

«Cibo a regola d’arte» - al via il Festival sul futuro del food La diretta video : L’inaugurazione della quattro giorni di dibattiti, performance e discussioni con, sotteso, un filo conduttore ben preciso: il futuro del food. Il direttore Luciano Fontana incontra Gian Carlo Caselli

Accuse di plagio per il poster del Lucca Comics & Games : la replica del Festival : Fa discutere il poster dell'edizione 2019 del Lucca Comics & Games, finito al centro delle polemiche sul web per via di presunti plagi. A infastidire gli utenti una foto del Teatro del Giglio e le illustrazioni di Vladislav Ociacia. L'organizzazione della fiera del fumetto è intervenuta tempestivamente spiegando in cosa consiste la pratica del "photobashing".Continua a leggere

Cannes - i retroscena e gli aneddoti del Festival svelati in un libro-diario del direttore artistico Thierry Frémaux : Volete sapere come si organizza il Festival di Cannes? Andate in libreria e acquistate Cannes Confidential (Donzelli Editore) un volume enorme, diario giorno per giorno, per dodici mesi, dell’attuale delegato generale Thierry Frémaux. L’anno di grazia, e preparazione, è quello a cavallo tra la fine del Festival 2015 e l’inizio dell’edizione successiva. Gli appunti sparsi sono la tessitura millimetrica delle esperienze cinefile di uno dei ...

Festival di Cannes - Alessandra Ambrosio in mutande sul red carpet per colpa dello spacco troppo vertiginoso – FOTO : La modella brasiliana Alessandra Ambrosio ha conquistato tutti i flash dei FOTOgrafi sul red carpet della seconda serata del Festival di Cannes 2019. La 28enne top model, ex “angelo” di Victoria’s Secret, ha sfilato sulla croisette per la presentazione del film “Les miserables” e si è conquistata lo scettro di regina della serata grazie ad un abito in seta rosso fuoco dallo spacco vertiginoso firmato ...

Inizia domani a Mantova il Food&Science Festival - all’insegna del profondo rapporto tra cibo e scienza : Dedicato quest’anno ai Semi, il Food&Science Festival – promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME-Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola – prende il via domani a Mantova: fino a domenica 19 maggio oltre 200 appuntamenti tra conferenze, mostre, laboratori, workshop, proiezioni e degustazioni, con più di 100 ospiti all’insegna del delicato e profondo rapporto tra cibo e scienza. Attesi per la terza edizione ...

Festival di Cannes 2019 - Trump i populisti e la disparità di genere : le “sentenze” della giuria : Trump, i populisti e la disparità di genere. Anche i giurati di Cannes, quattro donne (Kelly Reichardt, Alice Rohrwacher, Elle Fanning, Maimouna N’Diaye) e quattro uomini (Yorgos Lanthimos, Robin Campillo, Pawel Pawlikoski, Elki Bilal), capitanati da Alejandro Gonzalez Iñarritu, hanno sentenziato prima di ritirarsi e riemergere tra una decina di giorni quando riappariranno con il nome del vincitore della Palma d’Oro 2019. Il tre volte premio ...

Festival di Cannes - lo scherzetto del vento a Eva Longoria - problemino al vestito : Su il sipario sul 72esimo Festival di Cannes che ha inaugurato ieri e sarà in programma fino al 25 maggio. Tra le protagoniste della croisette del Festival c'è sicuramente Eva Longoria. La bellissima attrice americana si trova sul red carpet per la prima del film I morti non muoiono. L’attrice 44enn

Festival dell’Energia : tra innovazione e ricerca - sostenibilità e resilienza urbana - etica e lavoro che cambia : Si è svolta oggi a Palazzo Marino, sotto gli auspici del Comune di Milano, la presentazione della XII edizione del Festival dell’Energia, in programma presso la Triennale di Milano i prossimi 13, 14 e 15 giugno. “ONLIFE ENERGY: abitare, muoversi, lavorare” è il titolo della principale manifestazione nazionale del settore che quest’anno darà voce ai territori e alle trasformazioni in atto. Insieme ai più importanti player dell’Energia, ai ...

I 5 look migliori del Festival di Cannes 2019 : Il Festival di Cannes, che si tiene annualmente durante il mese di maggio nella città francese di Cannes, celebra il mondo cinematografico e i più importanti film in uscita. Quest'anno la grande rassegna si terrà dal 14 al 25 maggio e sarà curato dal regista Alejandro Inàrritu, il quale sarà a capo della commissione esaminatrice. Vediamo insieme quali sono i look più acclamati che hanno sfilato sul red carpet del Festival di Cannes nella ...

Il giorno del Festival di Cannes Macron corre in soccorso del cinema francese (con i soldi pubblici) : Di fronte ai 17 miliardi di spese aggiuntive, finanziate in disavanzo (il pareggio di bilancio sognato da Macron nella finanziaria 2022, anno di fine mandato prima delle presidenziali, resta un sogno al momento) con la speranza di pacificare il Paese e dare più di un contentino alla Francia dei Gilet gialli (pronti all’atto n.27 sabato prossimo), che cosa volete che siano 225milioni di euro.È la somma che Macron, ...

È tempo di vivere la mobilità sostenibile con il Festival dell’eMobility : Sono molte le novità attese per la 3ª edizione di e_mob, la rassegna della mobilità elettrica che nel 2018 ha attratto oltre 21.000 visitatori a Palazzo Lombardia di Milano, sede della Regione anche quest’anno ospita manifestazione in programma dal 26 al 28 settembre 2019. L’appuntamento è stato ufficializzato con le delibere del Comune di Milano, della Regione Lombardia e della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, i tre enti ...

