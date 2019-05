Festa Bayern e Ribery che saluta con gol A Dortmund tutti i rimpianti

lanotiziasportiva

(Di sabato 18 maggio 2019) IlMonaco vince il ventinovesimo titolo (settimo consecutivo) all’ultima giornata travolgendo l’Eintracht 4-1. Il Borussiavince a ‘Gladbach ma è secondo di Stefano Ravaglia C’è una cosa che accomunae Liverpool: il meraviglioso You’ll never walk alone intonato prima delle gare ad Anfield e al Westfalen Stadium. Sciarpe tese e solenne canto d’amore e di speranza. Da oggi, però, anche in un’altra circostanza le due città distanti 738 chilometri in linea d’aria saranno vicine: un titolo perso e buttato alle ortiche dopo un margine di vantaggio considerevole. Se i reds a gennaio avevano 7 punti di vantaggio sul City e sono finiti a -1 con una sola partita persa e 97 punti conquistati, il Borussia questa pomeriggio ha visto materializzarsi l’incubo del titolo finito a Monaco dopo essere arrivati anche ...

CalcioWeb : Il #BayernMonaco è campione di Germania: settimo titolo consecutivo tra festa e le lacrime di #Ribery [FOTO] - mariocaruso90 : Ribery lascia il Bayern con un gol spaziale, festa nella festa. #Bundesliga - 37JuveX8Malta : @JuventusTV Intanto d’un giorno di festa per celebrare con i tifosi lo storico ottavo scudetto di fila ! Immensa Ju… -