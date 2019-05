Europee | i partiti si presentano tra appelli e gag davanti alle telecamere | lo speciale

Elezioni Europee 2019 : i programmi dei principali partiti italiani : Chi votare alle Elezioni europee 2019 in Italia? Domenica 26 maggio alle urne gli elettori troveranno una scheda con i...

Elezioni Europee 2019 - tutti i programmi dei partiti italiani : I programmi presentati dai principali partiti italiani in vista delle Elezioni europee del 26 maggio presentano ambiti ricorrenti, nonostante le attitudini dei singoli in materia possono essere opposte. Vediamo quindi cosa si prefiggono di fare il Partito Democratico, il Movimento Cinque Stelle, Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia e +Europa in materia di economia, immigrazione e politiche sociali.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 : i candidati in Italia - tutti i partiti e le liste : Il 26 maggio si voterà per le Elezioni europee, i partiti politici Italiani hanno presentato da tempo le liste complete dei loro candidati divisi per circoscrizioni. Per la Lega Matteo Salvini sarà capolista in tutte le circoscrizioni, per il Movimento 5 Stelle saranno 5 donne scelte da Luigi Di Maio. Il Partito Democratico sarà guidato da Carlo Calenda e Giuliano Pisapia nelle sezioni del Nord.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 : analisi alleanze partiti e come sarà il parlamento : Elezioni europee 2019: analisi alleanze partiti e come sarà il parlamento Le Elezioni si avvicinano e a due settimane dal voto si pensa ai futuri schieramenti. Popolari e socialisti – i gruppi che hanno sempre rappresentato la gran maggioranza dell’europarlamento – dovrebbero veder calare, in maniera abbastanza evidente, il loro numero di eletti. A spingere sempre di più, i partiti nazionalisti e le nuove destre ...

Notti bianche - speed date - partite di calcio. Nella campagna per le Europee i partiti si appellano alla fantasia : Da stasera a Roma - ore 19,30 in piazza San Cosimato a Trastevere - letture sull'Europa, spettacoli, discorsi dei candidati della circoscrizione Centro, tra i quali Davide Sassoli e Simona Bonafè, in ...

I programmi dei partiti italiani per le elezioni Europee 2019 : Ci sono quasi tutti, da quello del PD a quelli di Forza Italia, dei Verdi Europei e di +Europa: quello della Lega, invece, non si trova da nessuna parte

Sondaggi Europee 2019 : ultimi dati a confronto tra i partiti al 4 maggio : Sondaggi europee 2019: ultimi dati a confronto tra i partiti al 4 maggio Manca ormai pochissimo alle prossime elezioni europee, nell’ultima settimana i Sondaggi hanno confermato il primato della Lega tra i partiti, anche se per alcuni istituti ha subito una lieve flessione, e la bagarre alle spalle del Carroccio tra il Movimento 5 Stelle e il Pd. Sondaggi europee 2019: bagarre tra M5S-Pd per il secondo posto Difficile parlare di calo ...

Ecco come finiranno le Europee Minimo-massimo di tutti i partiti : Elezioni Europee 26 maggio sondaggio. Il voto per il Parlamento europeo, cruciali per gli equilibri nazionali e del Vecchio Continente, sono ormai alle porte. Affaritaliani.it ha chiesto al sondaggista Renato Mannheimer (partner... Segui su affaritaliani.it

Come comunicano i partiti nelle elezioni Europee 2019 : Il mese di maggio si caratterizzerà per un’intesa campagna elettorale; le europee rappresenteranno una prova di fuoco per il governo e un “regolamento di conti” interno ai partiti. Finita la stagione dei congressi le elezioni europee, proporzionale con le preferenze, determineranno gli equilibri interni dei partiti.Per la costruzione del consenso sarà fondamentale, per ogni partito e leader, una efficace campagna ...

I sondaggi sui partiti a un mese dalle elezioni Europee : Manca meno di un mese alle elezioni Europee con cui l'Italia e gli altri 27 paesi dell'UE (compreso il Regno Unito) eleggeranno i loro rappresentati al Parlamento Europeo. Sono stati depositati – e ammessi – i simboli di 18 diverse liste, ma solo una parte di queste riuscirà effettivamente ad eleggere degli europarlamentari. Il motivo risiede nei meccanismi della legge elettorale, che in Italia prevedono una soglia di sbarramento del 4%: solo i ...

Europee - fare propaganda sui social può costare caro ai partiti. Ecco perché : Utente, stai in campana: è stato approvato in tutta fretta – reso efficace nello stesso momento del suo accesso in Gazzetta Ufficiale, proprio perché fosse già applicabile alle prossime Elezioni Europee – un regolamento dell’Ue che prevede controlli e sanzioni per tutti i partiti che utilizzino “in modo indebito” i dati personali profilando online e sui social network i cittadini per influenzare la campagna elettorale. E’ una novità ...

Elezioni Europee - partiti hanno scelto i candidati : le sfide in ogni circoscrizione - da Nord a Sud : Entro domani alle 20 i partiti italiani dovranno depositare le liste dei candidati per le prossime Elezioni europee. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico avranno capilista diversi, mentre Lega e Fratelli d'Italia saranno guidati da Matteo Salvini e Giorgia Meloni in tutte le circoscrizioni. Berlusconi lascia il Centro ad Antonio Tajani. Ecco le sfide in ogni collegio.Continua a leggere

Europee : Bonafede - 'negli altri partiti decidono due persone - da noi gli iscritti' : Caltanissetta, 16 apr. (AdnKronos) - "Il voto di ieri ha dimostrato che esiste una forza politica che ha ancora a cuore la democrazia e la consultazione dei propri iscritti. Questa consultazione ha dato esito positivo e direi che continua una rivoluzione che portiamo avanti nell'indifferenza general