Equitazione | Luca Marziani | “Abbiamo rotto l’incantesimo e sappiamo di poter fare tris in

Equitazione - Global Champions Tour Shanghai 2019 : nono Alberto Zorzi - 14° Lorenzo De Luca : Nella principale gara di giornata della tappa di Shanghai del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, nono posto per Alberto Zorzi, che centra il jump off ma chiude ultimo tra i protagonisti, mentre Lorenzo De Luca termina 14°, gravato di quattro penalità sul percorso base. Vittoria per l’amazzone israeliana Danielle Goldstein su Lizziemary, che dopo il netto sul percorso base, non accusa penalità ...

Equitazione - Longines Global Championship Tour 2019 : Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi gareggeranno ai Miami : Dopo la prima tappa di Città del Messico torna il Longines Global Championship Tour di Equitazione 2019, e lo fa nella magica cornice di Miami Beach, proprio sulla suggestiva spiaggia affacciata sull’Oceano Atlantico, per una tre giorni molto importante. Ad aprire il programma, proprio domani (giovedì 18 aprile), sarà la prima gara a squadre, che si concluderà sabato 20, dopo una giornata piena di competizioni minori, mentre ...

Equitazione - Global Champions Tour Città del Messico 2019 : 42° Lorenzo De Luca - ritirato Alberto Zorzi : Avara di soddisfazioni per i colori italiani la gara principale della tappa del Global Champions Tour di salto ostacoli di Città del Messico: Lorenzo De Luca su Evita van’t Zoggehof si classifica al 42° posto, mentre Alberto Zorzi su Contanga è costretto al ritiro. La gara va al britannico Scott Brash su Hello Mr President. La competizione a squadre, che detta la classifica del circuito, va agli Shanghai Swans, che si impongono davanti ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : De Luca e Zorzi protagonisti in Messico : Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi saranno protagonisti nella seconda tappa del Longines Global Champions Tour 2019 che andrà in scena a Città del Messico il prossimo fine settimana. Il primo aviere monterà i cavalli Scuderia 1918 Halifax van het Kluizebos ed Evita Van’t Zoggehof mentre il caporal maggiore avrà a disposizione Danique e Contanga 3. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Equitazione - Coppa del Mondo 2019 : Lorenzo De Luca specchio di un’Italia che manca i grandi appuntamenti : La Coppa del Mondo di Equitazione 2019 ha vissuto in questo fine settimana il suo appuntamento più importante con le Finali di Goteborg che hanno visto affrontarsi i migliori binomi del pianeta, e tra questi anche l’azzurro Lorenzo De Luca. Il primo aviere, partito con legittime speranze di fare bene, non è però riuscito a confermare le aspettative, e dopo un non confortante ventesimo posto del giovedì, condito da sei secondi di penalità, ...

Equitazione - Finali Coppa del Mondo Goteborg 2019 : nel salto Lorenzo De Luca si ritira nella seconda prova : seconda prova per quanto concerne il salto ostacoli alle Finali di Coppa del Mondo di Equitazione in corso a Goteborg, in Svezia: si è ritirato il nostro unico rappresentante, Lorenzo De Luca, che in sella ad Ensor de Litrange LXII non ha concluso il tracciato odierno. Dei 34 binomi che avevano centrato la qualificazione, soltanto in 33 sono partiti ieri ed in 32 erano al via oggi, dei quali 28 hanno portato a compimento la prova. Dunque ...

Equitazione – Coppa del Mondo di salto a ostacoli : De Luca vola a Goteborg : Finali di Coppa del Mondo di Equitazione: De Luca vola a Goteborg per il salto ad ostacoli Lorenzo De Luca è carico e agguerrito, come sempre, per la finale di FEI World Cup di salto ostacoli in programma a Göteborg in Svezia dal 4 al 7 aprile. Dopo quella disputata a Omaha (USA) nel 2017, il 1° aviere mette in bacheca la sua seconda partecipazione in carriera a una finale di Coppa del Mondo della disciplina. Insieme a lui ancora una volta ...

Equitazione - Finali World Cup Salto Ostacoli Goteborg 2019 : l’Italia sarà rappresentata da Lorenzo De Luca su Ensor De Litrange LXII : sarà Lorenzo De Luce su Ensor de Litrange LXII a rappresentare l’Italia a Goteborg, in Svezia dal 3 al 7 aprile per le Finali di World Cup di Salto Ostacoli. Queste le sue parole al sito federale: “Il mio arrivo a Göteborg è previsto per oggi. Ensor sarà sottoposto alle 18 alla tradizionale ispezione dei cavalli; dopodiché ci prepariamo a dare il massimo nella nostra seconda finale. Il mio programma di avvicinamento a questo ...

Equitazione - finale Coppa del Mondo 2019 : Lorenzo De Luca è pronto per la gara di Göteborg : Siamo ormai ai nastri di partenza della finale della FEI World Cup di salto ostacoli di Equitazione in programma a Göteborg in Svezia dal 4 al 7 aprile. Il nostro Lorenzo De Luca è carico e agguerrito per l’evento, la sua seconda partecipazione ad una finale di Coppa del Mondo della disciplina, dopo quella disputata a Omaha (Nebraska, USA) nel 2017. Il primo aviere sarà in scena ancora una volta il grande Ensor de Litrange, castrone belga ...