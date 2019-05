Equitazione | Global Champions Tour Madrid 2019 | 45° Alberto Zorzi | vincono i London

oasport

(Di sabato 18 maggio 2019) Nella seconda ed ultima gara della tappa dideldi, per quanto concerne il salto ostacoli, 45° posto persu Danique, unico azzurro in gara, che accumula ben dodici penalità sul percorso base, completato con il crono di 70″29. Vittoria per lo statunitense Spencer Smith su Theodore Manciais, terzo ieri nella prima prova, che chiude con un netto in 67″21, con un risicato margine sullo svizzero Martin Fuchs su Chaplin, secondo in 67″60. A completare il podio la terza piazza del britannico Ben Maher su Explosion W in 68″14. Nella classifica di tappa a squadreKnights di Martin Fuchs e Ben Maher, che vanno a precedere i New York Empire, con la formazione composta proprio dal britannico Scott Brash e da Smith, mentre in terza piazza ci sono iIn Motion di Eric e Maikel van der ...

