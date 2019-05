Empoli | Andreazzoli in conferenza | “Solo in settimana ho scoperto che vincendo le ultime

Serie A Empoli - Andreazzoli cerca di recuperare Dell'Orco : Empoli - Gara da vincere per l' Empoli : gli azzurri si preparano alla sfida con la Sampdoria dell'ex Giampaolo e servono i tre punti, così come servono da qui in poi per cercare di centrare la ...

Serie A Empoli - la missione di Andreazzoli : 9 punti : Empoli - Sull'onda del successo con la Fiorentina , l' Empoli va a caccia del primo successo in trasferta. Vincere tutte le tre gare che mancano al termine della stagione, Sampdoria , Torino e Inter , ...

Empoli-Fiorentina - Andreazzoli ci crede : “il campionato ha ancora un senso” : “Sono molto felice per la vittoria ma lo sono soprattutto per i miei giocatori e per i tifosi perche’ so quanto tenessero a questa gara che aveva un valore speciale per loro. I tre punti ci consentono di dare un senso ancora alle prossime tre partite, era quello che volevamo, abbiamo fatto tutti quel qualcosa in piu’ per questo successo che ci godiamo fino a stasera ma dobbiamo presto tornare a concentrarci sul finale di ...

Bologna-Empoli - le probabili formazioni : per Andreazzoli emergenza difesa : BOLOGNA EMPOLI probabili formazioni: Il secondo 3-0 consecutivo, questa volta ai danni della Sampdoria, ha portato il Bologna a cinque punti sopra la quota salvezza. L’avvento di Mihajlovic potrebbe, dunque, aver rialzato le sorti di una squadra che sembrava senza speranze. L’Empoli, invece, non riesce a reagire e un’eventuale sconfitta di domani confermerebbe solo il […] L'articolo Bologna-Empoli, le probabili ...

Ultima spiaggia per l’Empoli a Bologna : le parole di Andreazzoli in conferenza : Ultima spiaggia. Si può così definire la trasferta di Bologna per l’Empoli, che col finire della stagione vede ridursi sempre di più le speranza di salvezza. Gara del Dall’Ara di vitale importanza dunque, seppur i rossoblu siano in un gran momento di forma. Alla vigilia della partita (domani alle 15) le parole del tecnico dei toscani Andreazzoli. “Sara’ fondamentale, come le prossime quattro. Ci sono 15 punti in ...

Empoli - Andreazzoli 'Si complica la strada verso la salvezza' : Empoli - 'Mancano meno gare dopo oggi, i punti di distacco aumentano e quindi il cammino verso la salvezza si complica ma la strada c'è ancora e quindi come ci siamo ripromessi di fare giocheremo ogni ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Sconfitta che complica la salvezza - ma c'è ancora strada» : Andreazzoli:"Contro la Spal ce la metteremo tutta" Empoli SPAL 3-2: LA CRONACA La cronaca Classifica Serie A

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Ce la metteremo tutta» : Empoli - Inizia un periodo cruciale per la stagione dell' Empoli . Domani c'è la Spal in casa, poi la trasferta a Bologna . Due scontri diretti da non fallire. Aurelio Andrezzoli fa capire che il ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Un buon punto - conquistato a fatica» : Andreazzoli punge la Juve: "Anche io avrei voluto affrontare dei ragazzotti" La cronaca Atalanta, Gasperini: «Empoli?...» Andreazzoli teme l'Atalanta:...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Atalanta? L'avversario peggiore» : Empoli - "Domani ci aspetta la peggior squadra che si possa affrontare in questo momento nel campionato italiano" . Il tecnico dell' Empoli , Aurelio Andreazzoli , presenta così in conferenza stampa ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Abbiamo pagato oltremodo i nostri errori» : Con l'Udinese scontro diretto" La cronaca Empoli, Andreazzoli: «Udinese?...» Empoli, Corsi su Bennacer: «Ho...»

Diretta Udinese Empoli/ Streaming video DAZN : la sfida tra Tudor e Andreazzoli : Diretta Udinese Empoli Streaming video DAZN: orario, probabili formazioni, quote e risultato live della sfida salvezza per la 31giornata di Serie A.

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Con l'Udinese sarà uno scontro diretto» : Empoli - E' tempo di tornare in campo per un Empoli reduce dall'ottima vittoria casalinga contro il Napoli . I toscani faranno visita ad una diretta concorrente per la salvezza: l' Udinese di Tudor . "...

L'Empoli di Andreazzoli continua a sperare - e a divertirsi - : In cinque giorni Aurelio Andreazzoli ha fatto parlare di sé più che in quasi quarant'anni di carriera. E sempre con la Juventus sullo sfondo. L'atto primo a Torino, dopo l'anticipo di sabato, quando ...