Emma Marrone e lo scatto hot in vasca da bagno La foto non sfugge a Marco Borriello

Emma Marrone è diventata davvero 'Brown' - il cambio look ha diviso i fan : 'È uno scherzo?' : Il nuovo colore di capelli che Emma Marrone ha sfoggiato sui social network nelle ultime ore, ha lasciato tutti senza parole: senza alcun preavviso, infatti, la cantante è passata dal biondo platino ad un castano molto naturale. Se la pugliese si è detta contenta del cambio look che ha fatto a pochi giorni dal suo 35esimo compleanno, molti suoi fan hanno manifestato una certa perplessità: tra i tanti internauti che hanno commentato l'ultima foto ...

Amici - Alberto insiste con Emma Marrone : 'Andremo a mangiare la pasta che le piace tanto' : Dopo aver flirtato in diretta con Emma Marrone sabato scorso, Alberto Urso ha confermato la sua intenzione di continuare a corteggiare la cantante anche dopo la fine di Amici. Nel corso del daytime che è stato mandato in onda oggi su Real Time, il tenore ha ammesso di provare un forte interesse per la pugliese, di essersi scambiato qualche occhiata con lei in studio e di volerla frequentare anche lontano dalle telecamere. Alberto non molla: ...

Giordana Angi canta Tiziano Ferro ma per Rudy Zerbi vale zero - Emma Marrone la difende : video in La differenza tra me e te : Giordana Angi canta Tiziano Ferro nel corso della puntata del serale di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 sabato 11 maggio. La cantante - che viaggia speditamente verso la vittoria dell'edizione - ha dovuto fare i conti con un ostico Rudy Zerbi, docente di canto che ha valutato la sua performance con uno zero. Giordana Angi canta Tiziano Ferro, proponendo al pubblico una nuova versione del suo successo La differenza tra me e te, ...

Emma Marrone flirta con Alberto ad Amici : 'Sono impegnativa - ma potresti farcela' : Il ritorno di Emma Marrone ad Amici è stato all'insegna del gossip: la cantautrice, infatti, è stata informata del debole che Alberto Urso ha per lei con un divertente filmato. Nonostante abbia rifiutato il mazzo di rose rosse che il tenore stava per regalarle (pare questi fiori le portino sfortuna), la pugliese ha scherzato con lui dicendo che, se si impegna a corteggiarla come si deve, potrebbe raggiungere il suo obiettivo. La 34enne, inoltre, ...

Emma Marrone zittisce Rudy Zerbi ad Amici : 'Non siamo a 10 anni fa - fammi parlare' : Sembra esserci qualcosa di irrisolto tra Emma Marrone e Rudy Zerbi: questa almeno è la sensazione che hanno avuto i telespettatori quando li hanno visti scontrarsi verbalmente durante il settimo serale di Amici. Mentre il professore contestava la scelta di Giordana di non cantare un brano che lui le ha assegnato, la salentina ha preso la parola per difendere la ragazza ma anche per rivangare qualcosa che è successo dieci anni fa. La giurata ...

Emma Marrone zittisce Rudy - difende Giordana : “Non siamo a 10 anni fa” : Diretta Serale Amici 18: Emma Marrone contro Rudy Zerbi Questa sera Emma Marrone ha preso le difese di Giordana Angi: condivide la sua scelta di non portare sul palco una canzone (Blue degli Eiffel 65) assegnata da Rudy Zerbi. Non era assolutamente sulle sue corde. Giordana non avrebbe potuto rischiare cantando un pezzo lontano anni […] L'articolo Emma Marrone zittisce Rudy, difende Giordana: “Non siamo a 10 anni fa” proviene ...

Alberto Urso innamorato di Emma Marrone : “Ce la puoi fare se ti impegni” : Emma Marrone e Alberto Urso Amici 18: la confessione inaspettata del tenore della squadra Blu Alberto Urso ha dimenticato completamente Tish. Ora il suo cuore batte unicamente per Emma Marrone! In maniera del tutto inaspettata, il tenore ha confessato al maestro Pino Perris che gli piace molto una cantante che conosce bene. C’è stato un […] L'articolo Alberto Urso innamorato di Emma Marrone: “Ce la puoi fare se ti ...

Amici 2019 : ecco chi é il cantante di Amici innamorato di Emma Marrone! : Emma Marrone e Alberto Urso Amici 18: la confessione inaspettata del tenore della squadra Blu Alberto Urso ha dimenticato completamente Tish. Ora il suo cuore batte unicamente per Emma Marrone! In maniera del tutto... L'articolo Amici 2019: ecco chi é il cantante di Amici innamorato di Emma Marrone! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Amici 18 - arrivano tre Giudici Speciali : Emma Marrone - Mara Venier e Gerry Scotti. In palio la semifinale : Sabato 11 maggio, alle 21.15, su Canale 5 la diretta della settima puntata di con Maria De Filippi che seguiremo come sempre su Leggo.it . Ospite d'eccezione Raffaella Carrà, e arrivano tre Giudici ...

Amici 18 - Ricky Martin dice addio : torna Emma Marrone : Novità in vista per la settima puntata di . Come annunciato lo scorso sabato, Ricky Martin e Vittorio Grigolo lasciano la trasmissione . Anche Loredana Bertè salterà la puntata, impegnata con la data ...

Amici serale 2019 sabato 11 maggio : si rompono le squadre - ospiti Mara Venier - Gerry Scotti - Emma Marrone e Raffaella Carrà : Amici serale 2019 settima puntata sabato 11 maggio Dopo l’addio dei direttori artistici arrivano Mara Venier, Gerry Scotti e Emma Marrone. Raffaella Carrà super ospite Le squadre spariscono e i ragazzi gareggiano tutti contro tutti Dopo aver detto addio ai direttori artistici Ricky Martin e Vittorio Grigolo, Maria De Filippi punta sui volti più conosciuti del pubblico e rifa Tu Si Que Vales portando Mara Venier e Gerry Scotti come ospiti, ...

Emma Marrone ad Amici 2019 : carriera - vita privata e biografia : Emma Marrone ad Amici 2019: carriera, vita privata e biografia Sabato 11 maggio 2019 l’appuntamento con Maria de Filippi: la settima puntata di Amici 18, il talent show ideato dalla storica conduttrice che pure lo presenta, andrà in onda in prima serata, su Canale 5. Ci aspettano degli ospiti inediti e tante sorprese. Sembra proprio che Mara Venier, la cui presenza è già stata confermata, troverà la compagnia di altri tre noti volti dello ...

Amici - anticipazioni : ospiti Raffaella Carrà - Mara Venier ed Emma Marrone : Domani, sabato 11 maggio, alle 21.15 su Canale 5, l'appuntamento con il talent show condotto da Maria De Filippi

Amici - ritorna Emma Marrone : Le anticipazioni sulla settima puntata in arrivo di Amici di Maria De Filippi ci preannunciano un sabato sera avvincente. Il nuovo appuntamento-tv, previsto per la serata di sabato 11 maggio, segna la ...