Dreamsroad Story | viaggio sulle strade d’Australia

Dreamsroad Story - tappa in Colombia : Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni nella puntata di Dreamsroad Story, in onda sabato 11 maggio alle 11.30 su Rai1, presentano un viaggio sulle strade della Colombia, terra dai mille volti e contrasti, bellezze naturali e cittadine che sono autentici gioielli. L'articolo Dreamsroad Story, tappa in Colombia sembra essere il primo su Meteo Web.