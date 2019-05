Donnarumma verso il PSG | gli impatti sui conti del Milan

Milan – Donnarumma e Conti verso un posto da titolari - Paquetà in panchina : Allenamento di rifinitura per il Milan. Arrivano importanti indicazioni in vista della sfida del Tardini di Parma, in programma domani alle 12,30. Sono 23 i convocati di mister Gattuso, che ritrova Donnarumma e Paquetà. Il portiere sarà titolare, mentre il brasiliano partirà dalla panchina. Gattuso proporrà il classico 4-3-3. Novità in difesa con Conti al posto di Calabria, mentre Romagnoli dovrebbe farcela e giocare al centro assieme a ...