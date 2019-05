Docente sospesa a Palermo | il provveditore | “Ho agito secondo giustizia | la libertà

Scuola - parla la Docente sospesa a Palermo : ecco le sue parole per il ministro Salvini : Rosa Maria Dell’Aria detta “Rosellina”, 63 anni, è la docente sospesa a Palermo , divenuta protagonista, suo malgrado, di una vicenda che ha fatto discutere anche e soprattutto sul piano politico. La docente ha rilasciato un’intervista a ‘Repubblica’ in merito all’episodio che l’ha etichettata come ‘anti Salvini ana’. La docente si è mostrata sorpresa sul fatto che il leader della Lega, Matteo ...

Scuola - scoppia il caso della Docente sospesa a Palermo : Sta facendo particolarmente discutere il caso della docente sospesa a Palermo per non aver vigilato sui propri alunni in merito ad una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il provvedimento nei confronti dell’insegnante prevede una sospensione di 15 giorni e il dimezzamento dello stipendio. La sospensione è scattata in seguito ...