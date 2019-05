LIVE Olimpia Milano-Avellino - Gara-2 Playoff in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff 2019. Milano e Avellino si ritrovano sul parquet del Forum per una seconda partita della serie che vale tantissimo. I Campioni d’Italia in carica sono con le spalle al muro e non possono permettersi un ulteriore passo falso in casa, mentre gli irpini sognano il 2-0 per avere ben tre possibilità (due in casa) di volare in ...

Con Romina Falconi a Milano vince l’amore : la proposta di matrimonio gay DIRETTAmente sul palco (video) : Durante il concerto del "Biondologia Tour" di Romina Falconi a Milano ha vinto l'amore. Questa è la storia di un trionfo in musica e di una rivincita contro l'odio di cui il Paese del Sole accusa tremendamente i colpi. Lo dice un pensiero ancora troppo comune che costringe la stampa a sottolineare l'esistenza di due persone che si amano, che hanno scelto di promettere il "sì" durante il concerto della loro cantante preferita. Romina Falconi, in ...

DIRETTA MILANO AVELLINO / Streaming video e tv : così in campionato - quarti gara-1 - : DIRETTA MILANO AVELLINO Streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca al Mediolanum Forum, gara-1 dei quarti playoff di basket Serie A1.

Matteo Salvini a Milano Il comizio sovranista in piazza Duomo DIRETTA : Il segretario della Lega in testa al corteo che sfila lungo il tradizionale percorso della manifestazione del 25 aprile. In contemporanea la protesta del centrosinistra

Milano - Salvini e i sovranisti in piazza. Sul palco anche Marine Le Pen e Geert Wilders : la DIRETTA : I sovranisti europei si riuniscono a Milano per la manifestazione “Prima l’Italia. Il buonsenso in Europa”. Il corteo da porta Venezia a piazza del Duomo, dove è allestito il palco, vedrà la partecipazione di centinaia di sindaci e amministratori della Lega da tutta Italia e partirà alle 15. Non è prevista, secondo quanto si apprende, la presenza nel corteo del leader leghista Matteo Salvini. La manifestazione in piazza del Duomo ...

Alpini - Milano invasa per l’Adunata del centenario : oltre 500mila penne nere in città. Segui la DIRETTA della sfilata : Sono oltre 500mila le penne nere arrivate aMilano per l’Adunata del centenario. Oggi la giornata conclusiva con la sfilata per le vie del centro. Segui la diretta L'articolo Alpini, Milano invasa per l’Adunata del centenario: oltre 500mila penne nere in città. Segui la diretta della sfilata proviene da Il Fatto Quotidiano.

Alpini - adunata nazionale a Milano 10-12 maggio/ La DIRETTA tv e streaming : Alpini, scatta oggi la 92esima adunata nazionale in quel di Milano, 10-12 maggio 2019. La diretta tv e streaming del grande evento

Tangenti a Milano - la conferenza stampa in Procura con Francesco Greco e Alessandra Dolci : segui la DIRETTA : A Milano, in Procura, è in corso la conferenza stampa sull’inchiesta per gli appalti che ha portato a 43 ordinanze di custodia cautelare e che vede coinvolti alcuni esponenti di Forza Italia. Presenti il Procuratore capo Francesco Greco e il Procuratore della Dda, Alessandra Dolci. L'articolo Tangenti a Milano, la conferenza stampa in Procura con Francesco Greco e Alessandra Dolci: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milano - scontri e cariche al corteo per Ramelli tra militanti di destra e polizia : tre feriti. Malore per manifestante rianimato a terra DIRETTA : scontri a Milano al corteo dell?estrema destra.Tafferugli e poi gli scontri con le forze dell'ordine dopo che un nutrito gruppo di manifestanti dell'estrema destra ha...

