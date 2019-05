Demenza | quando la nonna ti chiede chi sei cento volte al giorno

vanityfair

(Di sabato 18 maggio 2019) AssistenzaAlzheimer: la situazione in ItaliaCaregiverUn portale ad hocServiziI comportamenti da evitareNon stare di fianco alla persona durante un dialogoNon arrabbiarsi eccessivamente per i comportamenti negativiNon mettere il malato in condizione di scegliereNon spostare gli oggetti di uso quotidianoNon correggere eventuali errori verbali e non verbaliNon sottolineare ogni errore: aumenta il senso di frustrazioneNon dare per scontata la perdita delle capacità residueNon lasciare in giro oggetti che, se non riconosciuti, potrebbero diventare fonte di pericolo oppure creare ansiaNon creare penombra nelle stanze, poiché potrebbe causare spavento e agitazione«Un po’ di tempo fa mi ha chiesto: “E se unnon ti dovessi più riconoscere?”. Ho risposto stringendola: “Vorrà dire che ci presenteremo di nuovo”». La risposta di Lino Banfi, che non dice mai quale sia la malattia della moglie, ...

