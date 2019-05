Dall' Inghilterra | Chelsea ' gela' la Juve | Higuain potrebbe tornare a Torino RUMORS

Coutinho Juventus si può fare - la notizia arriva Dall’Inghilterra : Coutinho Juventus – La clamorosa notizia rimbalza direttamente dall’Inghilterra. Il brasiliano potrebbe vestire bianconero e tornare ad essere protagonista in Italia.. L’ex Liverpool, attualmente in forza al Barcellona, non sembra certo di rimanere alla corte di Valverde, e la prossima estate potrebbe vederlo tra gli uomini mercato. Leggi anche: Incontro Allegri-Agnelli, tutte le richieste del tecnico […] More

Roma - Manolas all’Arsenal? Conferme Dall’Inghilterra : i dettagli : Manolas ALL’ ARSENAL- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Daily Express”, l’Arsenal starebbe valutato la possibilità di mettere le mani su Manolas. Il difensore giallorosso rappresenterebbe l’identikit ideale per la difesa dei Gunners in ottica futura. Un affondo che porterebbe la Roma a valutare attentamente il da farsi. Giusto ricordare che il centrale greco ha […] L'articolo Roma, ...

Dybala allo United? Improvvisa bomba Dall’Inghilterra : “Principio d’accordo” : Dybala allo UNITED- Secondo quanto riportato da Ian McGarry, noto esperto di mercato inglese, Manchester United e Juventus avrebbero trovato un principio d’accordo per il passaggio di Paulo Dybala in maglia reds. Il club inglese sarebbe pronto a pagare 100 milioni di euro per la clausola dell’argentino, aspetto che confermerebbe l’addio in estate del numero 10 […] More

Dall'Inghilterra : il Manchester United vorrebbe Dybala : In attesa dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, in cui si deciderà il futuro della panchina juventina, la dirigenza è pronta a lavorare sul mercato per allestire una rosa in grado di competere in campionato e soprattutto in Champions League. Da questo punto di vista sarà molto importante il bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, che dovrebbe confermare una perdita ...

Dybala allo United? Dall’Inghilterra sono certi : ecco la folle offerta! : Dybala allo UNITED- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “The Sun”, il Manchester Unite sarebbe pronto a piombare con forte interesse su Paulo Dybala. L’attaccante bianconero, valutato circa 100 milioni dalla società juventina, sarebbe un chiaro obiettivo del Manchester United in vista della prossima stagione. 85 milioni di sterline l’offerta inglese, offerta che potrebbe far […] L'articolo Dybala ...

Dall'Inghilterra - Liverpool su Dybala : potrebbe convincere la Juventus (RUMORS) : In attesa dell'approvazione del bilancio d'esercizio (in cui si stima che la perdita sia fra i 50 e i 70 milioni di euro), la Juventus è pronta ad investire sul mercato, ma molto passerà anche dalle cessioni. D'altronde l'arrivo di Cristiano Ronaldo ha determinato un esborso economico non indifferente che dovrebbe portare benefici finanziari non nell'immediato ma alla lunga. Come dicevamo, l'attesa perdita potrebbe portare la dirigenza ...

Sanchez-Juventus - nuove conferme Dall’Inghilterra : le ultimissime : Sanchez-Juventus – Continuano le voci di calciomercato sulla Juventus, i dirigenti bianconeri stanno valutando sia le operazioni in entrata che quelli in uscita. Uno dei nomi riportati da TuttoJuve, per voci dall’Inghilterra, è quello dell’attaccante del Manchester United Alexis Sanchez. Per il cileno sarebbe un ritorno in Serie A, dopo il trampolino della sua carriera a Udine. Leggi anche: Ceballos Juventus, […] More

Dall'Inghilterra : Inter - Lukaku ha già incontrato Ausilio : Lo stesso giocatore, in una recente Intervista rilasciata a ' Sky Sport ', aveva espresso il proprio gradimento per un'eventuale trasferimento in Serie A . Secondo quanto riferisce il ' The Sun ', l'...

Trippier-Juventus - Dall’Inghilterra sono certi : affondo Paratici : TRIPPIER JUVENTUS- Secondo quanto evidenziato dall’odierna edizione di “Daily Express”, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su Trippier, terzino destro del Tottenham, il quale potrebbe ricoprire alla perfezione il ruolo di laterale basso in caso di difesa a quattro. Un potenziale affondo che risuona come una bocciatura totale per Cancelo […] L'articolo Trippier-Juventus, ...

Sessegnon-Juventus - colpo a sorpresa con conferma Dall’Inghilterra : SESSEGNON JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Daily Mirror”, la Juventus sarebbe pronta a mettere il piede sull’acceleratore per aggiudicarsi Ryan Sessegnon, talento del Fulham, ma conteso anche dal Tottenham. Il gioiellino della compagine londinese, ora come ora, sarebbe concentrato solamente sul suo attuale presente, come confermato dal diretto interessato: “Sono concentrato solo sul ...

Mercato - la bomba Dall’Inghilterra : il Leicester su Petagna : Il calcioMercato si avvicina sempre di più ed iniziano a circolare le prime notizie per la prossima stagione. Nel dettaglio il Leicester è alla ricerca di un attaccante e ha individuato in Andrea Petagna il giusto profilo. Come riporta il ‘Guardian’ il club inglese è pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro all’Atalanta, proprietaria del cartellino, il calciatore ha messo a segno in stagione ben 14 reti. La ...

ATP Finals – Buone notizie Dall’Inghilterra : Torino sarebbe la favorita! : Secondo la stampa inglese, la città di Torino sarebbe la sede favorita, fra quelle candidate, per ospitare dal 2021 al 2025 le ATP Finals Tutto tace sul fronte ATP Finals. Dopo la corsa contro il tempo delle scorse settimane che, grazie all’intervento del governo, ha reso possibile la candidatura di Torino, non è ancora stata annunciata quale fra le candidate (Manchester, Singapore e Tokyo le altre, ndr) sarà la sede ospitante delle ...

Conte-Juventus - clamoroso : Dall’Inghilterra sono certi - ritorno in bianconero : CONTE JUVENTUS- Secondo quanto trapelato da “SkySport“, emittente televisiva britannica, la Juventus starebbe meditando il clamoroso e potenziale ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Un accostamento che potrebbe concretizzarsi in caso di addio ad Allegri. Nonostante le immediate conferme di Agnelli, e poi quelle dello stesso diretto interessato, la posizione dell’attuale allenatore della Juventus […] More

De Gea-Juventus - futuro in bianconero? Importanti novità Dall’Inghilterra : DE Gea-Juventus, Importanti novità sul futuro del numero 1 spagnolo. Il portierone dello United, stando a quanto raccolto dal Dai Express, può lasciare il club inglese al termine della stagione. Tra le pretendenti non solo Il Paris Saint Germain ma anche la Juventus. De Gea-Juventus, lo stipendio è il più grande ostacolo I bianconeri, nonostante […] More