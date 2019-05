ilnapolista

(Di sabato 18 maggio 2019) Dietro Caronte Dietro Caronte c’è l’avvocato, predicava un ambiguo Enzo De Caro ad un terrorizzato Massimo Troisi in un celebre sketch de La Smorfia. Dietro la paura per le SuperLeghe e lo sradicamento del sentimento calcistico c’è ildi invecchiare. Temiamo ilperché in parte banalizza qualcuno dei nostri ricordi fanciulleschi, i veri tiranni della nostra esistenza – ciascuno si convince, infatti, che la propria giovinezza sia più nobile di quella altrui. Allora si paventa la deriva americana – vogliamo vivere anche noi di franchigie, pensiamo forse di fare del calcio una nuova Nba? – come se il basket in America non fosse uno sport popolare, non abbia racchiuso nei decenni la storia dei ghetti e delle ricche università. Manchiamo il cuore della discussione: ossia che la popolarità di uno sport come il calcio derivasua semplicità. Il gioco del pallone è locale ...

SSCNapoliNews : Dalla SuperLega a De Rossi, abbiamo il terrore del futuro - GIUSEPP80600779 : RT @napolista: Dalla SuperLega a De Rossi, abbiamo il terrore del futuro. Davvero l’Nba non è uno sport popolare? Eppure ci sono le franch… - napolista : Dalla SuperLega a De Rossi, abbiamo il terrore del futuro. Davvero l’Nba non è uno sport popolare? Eppure ci sono… -