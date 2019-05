Da Nacon a Plantronics | il lato premium di Bigben - speciale

eurogamer

(Di sabato 18 maggio 2019) Parigi - All'interno dell'esposizione organizzata per mostrare l'ampia gamma di prodotti creati e distribuiti in Europa,Interactive ha riservato uno spazioalle sue periferiche. Una scelta che non stupisce più di tanto, visto la qualità dei marchi che il colosso francese ha a sua disposizione., ma soprattuttosono riusciti in pochi anni a distinguersi in un mercato saturo attraverso un catalogo ampio e di qualità, pensato anche per colmare alcune lacune presenti all'interno del catalogo di PlayStation. Il pensiero va immediatamente ai controller pensati per la console di Sony, progettati non tanto come alternative al Dualshock 4, ma con un pubblico più esigente in mente. Quel pubblico che su Xbox One si rivolge al gamepad Elité, ma che non trova una controparte ufficiale su PS4. Ed è qui che il Revolution Pro Controller 2, ma soprattutto il Revolution ...