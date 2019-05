Cosa troviamo nell’EP di Tish? Una bella voce fuori e dentro il coro recensione

optimaitalia

(Di sabato 18 maggio 2019) L'EP diè arrivato il 17 maggio e ha già infranto i canoni. Al contrario delle altre produzioni uscite da casa De Filippi - che mostrano il volto dei cantanti con titolo sovrimpresso, quasi come avviene nelle scelte grafiche dei neomelodici - questa voltauna copertina minimale, una stilizzazione dei tratti più caratteristici di Tijana Boric: i capelli rosso-arancioni e i due "dots" cheha scelto di omaggiare anche nel nickname sui social.Sono solo due punti neri che la giovane cantante di Gorizia disegna ogni giorno con l'eyeliner, ma che per "Amici" di Maria De Filippi rappresentano il centro di tanti discorsi. Due punti, come i capelli rasati di Sinéad O'Connor e di Skin o come gli occhi dipinti di Robert Smith: scelte piccole ma sufficienti per far impazzire la stampa e diventare un caso. Ciò chenell'EP di, tuttavia, sono tanti puntini di ...

