ilnapolista

(Di sabato 18 maggio 2019)sarà una, ma anche una sfida tra. Il Corriere del Mezzogiorno ripercorre le tappe dell’amore tra ile il centravanti argentino. Tutto nasce nel 2011 quandodoveva ancora approdare i Italia, allora ilnon ritenne opportuno un investimento così cospicuo per u giocatore di belle speranze, ne approfittò la Sampdoria. Nel 2013 ancora De Laurentiis provò a portarlo via dalla Samp, va l’estate dopo vinse la guerra l’. Poi arrivò Wanda ed anche con lei il presidente ha provato a portare in azzurro, ma l’accordo non si è mai trovato. Oggi ilha, ma aprirebbe le braccia a, in partenza dall’, che però non valuta la formazione azzurra come un salto di qualità e guarda all’Atletico Madrid. Domani sera sarà una sfida tra i due bomber, unadella partita di ...

SSCNapoliNews : CorMezz su Napoli-Inter, la rivincita di Milik. Icardi resta il sogno proibito - napolista : CorMezz su #NapoliInter, la rivincita di #Milik. I#cardi resta il sogno proibito L’attaccante argentino più volte s… - sscalcionapoli1 : Napoli su Acuna? CorMezz frena: “Azzurri poco convinti, clausola spropositata rispetto all’età”… -