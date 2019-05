Congresso Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri | presentati i risultati degli Studi

meteoweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) Stamattina si è svolta l’attesa sessione annuale di presentazione deidei principaliclinici promossi e supportati dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’ANMCO. La Fondazione per il Tuo cuore dell’ANMCO è ormai conosciuta come l’Ente di Ricerca di eccellenza, in area cardiovascolare, che ha portato a segno gliche hanno reso celebre laa italiana nel panorama inter. Il Prof. Michele M. Gulizia – Presidente della Fondazione per il Tuo cuore – ha dichiarato: “Possiamo dire con orgoglio che i Centri dia coinvolti neglipromossi dalla nostra Fondazione hanno saputo coniugare l’impegno costante nell’attività assistenziale quotidiana con la grande partecipazione attiva ai tanti protocolli di ricerca che abbiamo promosso e realizzato in questi oltre 20 anni di attività. In quest’ottica si inserisce l’attesa sessione annuale di ...

ItalyMFA : I Consoli onorari italiani nel mondo e quelli stranieri in Italia si sono incontrati oggi alla #Farnesina per confr… - _anmco : Leggi online il terzo numero del Congress News Daily il quotidiano del 50° Congresso Nazionale ANMCO - GolenaEdizioni : Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Estetica e Anti-Aging a Roma. Tre giorni con relatori nazion… -