Conflitto d' interessi? Noi ci siamo Vediamo se ci sta anche il M5S

Calcio : sindaco Palermo - 'sistema viziato da Conflitto d'interessi' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Di fronte ad un sistema degli organi giudicanti del Calcio viziato da un evidente conflitto di interessi, restiamo in attesa di conoscere se esistono e quali sono gli annunciati provvedimenti del governo nazionale per evitare che la città e lo sport a Palermo subiscan

Playout Serie B - Ghirelli non le manda a dire : “Conflitto di interessi da parte di Lotito” : “La decisione della Serie B sui play out doveva essere presa solo dopo che la giustizia endofederale aveva terminato il suo iter. Così si è sempre agito“. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Playout Serie B, ancora tanti punti interrogativi: l’intervento di Gravina “Non si capisce perché non si sia coinvolta la governance FIGC nella decisione ed ancora una volta si rischia di assestare un ...

Ci sono nuove proposte di legge sul Conflitto di interessi : La Camera dei deputati (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Continua la sfida tra Movimento 5 stelle e Partito democratico, stavolta sul piano delle proposte di legge. Dopo il salario minimo, è la volta del conflitto d’interesse. Emanuele Fiano e Francesco Boccia (Pd) hanno di recente svelato due disegni di legge – uno sui rapporti tra aziende e istituzioni e l’altro sulle società digitali – votati a indirizzare uno dei temi più annosi ...

Sul Conflitto di interessi Casaleggio come Berlusconi : La legge sul conflitto di interessi nella società digitale presentata parla al mondo di oggi e di domani. Le proposte giunte in Parlamento dal M5S parlano di una società novecentesca lontana dalle complessità di oggi. Dev’essere chiaro a tutti che nel 2019 non si deve poter selezionare un terzo del Parlamento e più di mezzo governo attraverso attività di profilazione, analisi del sentiment, ...

"Non c'è un Conflitto di interessi" Il Carroccio in difesa di Casaleggio : conflitto di interessi, intervista di Affaritaliani.it al deputato della Lega Massimiliano Capitanio, segretario della commissione di Vigilanza Rai ed esperto di media Segui su affaritaliani.it

Pd : "Cairo è in Conflitto d'interessi In politica? Via da La7 e Corriere" : "Non è una norma anti-qualcuno. Ma alla domanda se c'è conflitto di interessi per Casaleggio la risposta è sì. Con una società privata controlla la piattaforma Rousseau che seleziona deputati e senatori e sceglie mezzo governo. Questo non lo dico ma lo dice il buon senso", spiega... Segui su affaritaliani.it

Il Pd mette Casaleggio fuori gioco Conflitto d'interessi - il piano dem : Mentre il governo rimane "bloccato da una perenne campagna elettorale" tra Salvini e Di Maio, "noi vogliamo ribadire la serieta' e l'importanza di fare una legge sul Conflitto di interessi", dice il presidente dei deputati dem Graziano Delrio. "Ma - assicura il collega di partito... Segui su affaritaliani.it

Rai - Berlusconi dimentica l’Editto bulgaro : ‘Mai fatto. Grave censura su Fabio Fazio. Conflitto d’interessi? Vogliono eliminarmi’ : Non ha dimenticato l’Editto bulgaro: nega addirittura di averlo fatto. A 82 anni Silvio Berlusconi si riscopre un sostenitore della libertà d’informazione e del servizio pubblico. Una veste inedita quella dell’ex premier, intervenuto a difesa di Fabio Fazio. ”Non credo che si voglia arrivare a questo”, ovvero a cacciarlo dalla Rai, ma, “certo, la censura è stato un episodio Grave…”, dice il leader di ...

Conflitto di interessi e caso CairoLa Lega : "No leggi ad personam" : Il Conflitto di interessi una norma per fermare la discesa in campo di Urbano Cairo? "Torniamo sul discorso ad personam, che non ci interessa. Quello forse è il modo di ragionare di qualcun altro, forse di chi ha in mente questo tipo di legge Segui su affaritaliani.it

Il M5s insiste sul Conflitto d'interessi. Ma teme una controffensiva su Rousseau : Il Movimento 5 stelle non ha intenzione di perdere tempo: come annunciato, oggi in commissione Affari costituzionali della Camera saranno messe in calendario le proposte di legge - due targate M5s, una del Pd, a cui si aggiunge anche una terza proposta ma relativa all'attività di lobbying - sul conflitto di interessi, con l'obiettivo di andare avanti spediti per provare - spiegano fonti di maggioranza - a votare un testo in prima lettura ...

Conflitto d'interessi : ribelli M5s e opposizioni pronti a emendamento anti-Casaleggio : Davide Casaleggio finisce al centro delle polemiche parlamentari alla vigilia dell’approdo della legge sul Conflitto di interessi in commissione a Montecitorio. A meno di due settimane dal voto delle Europee, il Movimento 5 Stelle rispolvera un suo cavallo di battaglia, ma il provvedimento è delicato anche per gli stessi pentastellati, che hanno preso la rincorsa sul sentiero accidentato dalla maggioranza.Già martedì ...

Conflitto d’interessi - Berlusconi : “Lega o Consulta fermeranno i 5S - sono spinti da invidia” : Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi commenta così l'accelerazione impressa dal M5S sulla legge sul Conflitto d'interessi: "Se non la fermerà la Lega interverrà la Corte costituzionale. Può essere una legge pensata contro Silvio Berlusconi, che fa paura ai 5 Stelle, ma non ne sono affatto preoccupato".Continua a leggere

Conflitto d’interessi - Fattori (M5s) : “Valga anche per Davide Casaleggio - è il fondatore del nuovo movimento con Di Maio” : “La legge sul Conflitto d’interessi voluta dal M5s? Bisogna affrontare la questione non solo per chi ha giornali, ma anche per chi detiene piattaforme web. Noi abbiamo una piattaforma che decide le sorti del Parlamento, detenuta da una Srl privata. Questo Conflitto bisogna risolverlo, è una cosa seria”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Elena ...