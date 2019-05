Conferenza stampa Allegri e Agnelli | le parole LIVE del tecnico

Conferenza stampa Allegri LIVE : retroscena e motivi dell’addio alla Juventus : Massimiliano Allegri lascia la Juventus: in Conferenza stampa l’allenatore livornese spiega motivi e retroscena che lo hanno portato a dire addio ai bianconeri Dal 2014 al 2019, dopo 5 anni di trionfi si conclude il ciclo di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. Arrivato al posto del dimissionario Antonio Conte, fra lo scetticismo dei tifosi, Allegri ha saputo guadagnarsi stima e rispetto di giocatori e supporter bianconeri, ...

La Conferenza stampa di Massimiliano Allegri in diretta streaming : Alle 14 l'allenatore uscente della Juventus parlerà alla stampa assieme al presidente Andrea Agnelli: i link per seguire la conferenza in diretta streaming

Napoli-Inter Conferenza stampa di Luciano Spalletti : Alla vigilia della delicata trasferta di Napoli, dove l’Inter cercherà di chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League, Luciano Spalletti si intrattiene con i giornalisti presenti nella Media House del Suning Training Centre nella consueta Conferenza Stampa pre-gara.Con che approccio si affronta la gara con il Napoli?Vogliamo portare a casa il massimo. Siamo nelle condizioni di disputarle in modo corretto, ci siamo ...

Allegri e Agnelli incontrano la stampa : la Conferenza live a partire dalle 14 : Massimiliano Allegri e la Juventus si sono detti ufficialmente addio ieri. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà oggi alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium. Tante saranno le domande sui motivi della rottura e sul futuro sia di Allegri che della panchina bianconera. Tutti collegati su CalcioWeb dalle 14 per la conferenza live ...

Conferenza stampa Allegri/ Streaming video e diretta tv : Juventus - perché l'addio? : Conferenza stampa Allegri Streaming video e diretta tv: i perché dell'addio alla Juventus. L'allenatore parla con il presidente Andrea Agnelli.

Duisburg - Linea di Sangue : la Conferenza stampa in diretta : [live_placement] Oggi, giovedì 16 maggio 2019, a partire dalle ore 12, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del film tv Duisburg - Linea di Sangue, con Daniele Liotti e Benjamin Sadler, diretta da Enzo Monteleone, in onda su Rai 1.Duisburg - Linea di Sangue: il film tvprosegui la letturaDuisburg - Linea di Sangue: la conferenza stampa in diretta pubblicato su TVBlog.it 16 maggio 2019 12:00.

Duisburg - Linea di Sangue : la Conferenza stampa in diretta dalle ore 12 : Oggi, giovedì 16 maggio 2019, a partire dalle ore 12, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del film tv Duisburg - Linea di Sangue, con Daniele Liotti e Benjamin Sadler, diretta da Enzo Monteleone, in onda su Rai 1.Duisburg - Linea di Sangue: il film tvprosegui la letturaDuisburg - Linea di Sangue: la conferenza stampa in diretta dalle ore 12 pubblicato su TVBlog.it 16 maggio 2019 06:05.

Rai1 - caos e divergenze sui palinsesti estivi. Salta la Conferenza stampa (e meno male!) : Teresa De Santis Tutto fermo. Tutto in forse. E meno male, verrebbe da dire. La cancellazione della conferenza stampa di presentazione del daytime estivo di Rai1 – in programma per questa mattina e rinviata ex abrupto al 7 giugno prossimo – è un segno piuttosto eloquente che la programmazione messa a punto per la rete ammiraglia stia creando scompiglio a Viale Mazzini, dove l’AD Fabrizio Salini avrebbe avanzato più di qualche ...

All Together Now - la Conferenza stampa. «Non sarà un talent ma uno show musicale». Zanicchi - Pucci - Cirilli e Boomdabash guest della première : Michelle Hunziker, Roberto Cenci, J Ax All Together Now, il nuovo show musicale di Canale5 condotto da Michelle Hunziker, promette di coinvolgere. Del resto l’obiettivo dei concorrenti – tutti cantanti amatori – sarà proprio quello di entusiasmare i cento giudici capitanati da J-Ax e posizionati in studio su un muro alto otto metri. Più giurati si alzeranno, più alto sarà il punteggio. Il programma, in onda in prima serata da ...

Rai 1 - salta la Conferenza stampa di presentazione dei palinsesti : caos a Viale Mazzini - le ragioni politiche : La conferenza stampa di presentazione dei programmi del daytime estivo di Rai1 (dal 10 giugno), prevista per domani a Viale Mazzini a Roma, è saltata. La comunicazione ufficiale è arrivata nella tarda mattinata odierna. TvBlog aveva anticipato la notizia informando del clima sempre più rovente tra l

Rai nel caos - salta Conferenza stampa di presentazione palinsesto estivo di Rai1 : La Rai 'del cambiamento' è sempre più nel caos. La novità - che tale non è per i lettori di TvBlog - delle ultime ore è che la conferenza stampa di presentazione dei programmi del daytime estivo di Rai1, prevista per domani a Viale Mazzini a Roma, è saltata. La comunicazione ufficiale è arrivata nella tarda mattinata odierna. TvBlog lo aveva anticipato ieri nel retroscena in cui si dava conto del clima sempre più rovente tra l'amministratore ...

Addio De Rossi - la Conferenza stampa : “la decisione mi è stata comunicata ieri ma avevo già capito tutto” : Addio DE Rossi – A sorpresa è arrivato l’annuncio da parte della Roma, quella contro il Parma sarà l’ultima partita di Daniele De Rossi, finisce l’avventura dopo 18 anni comunque di grandi soddisfazioni ma anche di qualche momento negativo. Adesso il centrocampista pensa al futuro, la pRossima destinazione dovrebbe essere in MLS, la situazione sarà più chiara entro i pRossimi giorni. Ecco la conferenza stampa live ...

Addio De Rossi - la Conferenza stampa LIVE : “la decisione mi è stata comunicata ieri ma avevo già capito tutto” : Addio DE Rossi – A sorpresa è arrivato l’annuncio da parte della Roma, quella contro il Parma sarà l’ultima partita di Daniele De Rossi, finisce l’avventura dopo 18 anni comunque di grandi soddisfazioni ma anche di qualche momento negativo. Adesso il centrocampista pensa al futuro, la pRossima destinazione dovrebbe essere in MLS, la situazione sarà più chiara entro i pRossimi giorni. Ecco la conferenza stampa LIVE ...

Addio De Rossi - la Conferenza stampa LIVE : Addio DE Rossi – A sorpresa è arrivato l’annuncio da parte della Roma, quella contro il Parma sarà l’ultima partita di Daniele De Rossi, finisce l’avventura dopo 18 anni comunque di grandi soddisfazioni ma anche di qualche momento negativo. Adesso il centrocampista pensa al futuro, la pRossima destinazione dovrebbe essere in MLS, la situazione sarà più chiara entro i pRossimi giorni. Ecco la conferenza stampa LIVE ...