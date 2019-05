Conferenza Allegri-Agnelli | il tecnico | “Addio decisione della società”

Juventus - Conferenza terminata : le parole di Allegri e Agnelli : conferenza LIVE Allegri – Allegri: “I tifosi sono sempre stati calorosi nei miei confronti e mi hanno sempre manifestato stima e affetto. E’ normale che tutti d’accordo non potevo metterli. Quando sono arrivato qui non ho fatto caso alla contestazione; anzi ho pensato che da quelle parti il mio primo cavallo aveva vinto tre ‘tris’. Futuro? Non so niente ora. Pensiamo alla gara e alla festa di domani. Una ...

Allegri e Agnelli insieme in Conferenza - ma divisi sulle versioni. Max : «Ha scelto la Juve» : Tante le emozioni nella conferenza stampa congiunta di Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli per spiegare l’addio dell’allenatore bianconero. Prende la parola il presidente Agnelli: «Giornata leggermente diversa dalle altre, per iniziare ricordo a chi farà le domande oggi che non risponderò a nessuna domanda sull’allenatore della Juve della prossima stagione. Un allenatore ci sarà e di questo potete stare tranquilli. Oggi sono ...

Milan - non solo la partita di domani : Gattuso in Conferenza parla di Allegri - De Rossi e futuro : Vincere, intanto, e sperare. Non resta che questo al Milan, che dopo le due vittorie di fila contro Bologna e Fiorentina riceve domani il Frosinone a San Siro. Le parole, durante la consueta conferenza stampa della vigilia, del tecnico rossonero Gattuso, che ha parlato anche di Allegri e De Rossi. “Allegri? Con lui alti e bassi, pero’ e’ una persona vera e merita il meglio. I giocatori e i tifosi domani lo saluteranno al ...

Inter - Spalletti in Conferenza : “Allegri? Penso ad Ancelotti - è un maestro. Partita importante - ma non decisiva” : Inter, Spalletti presenta la sfida con il Napoli in conferenza stampa Inter Spalletti in conferenza| Luciano Spalletti, allenatore dell‘Inter, è Intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della Partita di domani contro il Napoli valevole per la 37a giornata di Serie A. queste le dichiarazioni del tecnico toscano. Queste le dichiarazioni di Spalletti in conferenza stampa Che approccio servirà contro questo Napoli? ...

Allegri : «Con il presidente ci vediamo la prossima settimana. Quindi la Conferenza è conclusa» : Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha risposto ad alcune domande sui rumors che lo vedrebbero in partenza dalla Juventus Il tecnico bianconero si è presentato in conferenza con una battuta «Mi tolgo la giacca e vi dico che con il presidente ci vediamo in settimana, la prossima settimana. Quindi la conferenza può essere ritenuta conclusa». In settimana ci sarà l’incontro tra lei e il presidente Agnelli. Quello che sta leggendo la ...

