Concorso per psicologo | coordinatore pedagogico | istruttore direttivo | scadenza giugno

Concorso Dsga : cresce l'attesa per la banca dati - 4000 i quesiti per i candidati : Il Concorso per Dsga sta davvero per entrare nel vivo. È iniziato infatti il conto alla rovescia per le migliaia di italiani che hanno rivolto l'attenzione a questa selezione nel tentativo di riuscire a trovare un posto di lavoro. Sono 2004 i posti a disposizione. A partire dal giorno 11 giugno sono in calendario le prove preselettive di questo Concorso e dunque cresce l'attesa per conoscere la banca dati. Ma quando sarà pubblicata? La banca ...

Concorso Operatore Socio Sanitario - farmacista e infermiere : scadenza giugno : Nuove opportunità professionali in campo Sanitario, in particolare per il ruolo di OSS, farmacista e infermiere. I bandi, con scadenza fino al 13 giugno prossimo sono stati emanati dall'Azienda Pubblica alla Persona di Fidenza (Operatore Socio Sanitario); il Comune di Grottammare (farmacista); e l'Azienda Socio Territoriale Lariana di Como (infermiere). Copertura di 16 posti di Operatore Socio-Sanitario L'Azienda Pubblica Servizi alla Persona - ...

Arresti Legnano - il manuale per truccare i bandi : “La logica è prima si individua il candidato. Poi si fa il Concorso” : Modifiche di bandi già pubblicati, incarichi conferiti in assenza o quasi di competenze. Sono tre gli episodi di turbativa d’asta che la procura di Busto Arsizio contesta agli amministratori di Legnano arrestati dalla Finanza oltre l’episodio di corruzione elettorale scoperto a inchiesta già iniziata. Leggendo l’ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio, Piera Bossi, le parole e le ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 16 maggio 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.59 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 16 maggio 2019 : i numeri vincenti del concorso n.59 sembra essere ...

Concorso d'eleganza Villa d'Este - Tutto pronto per l'edizione dei 90 anni : Meno otto giorni allapertura del Concorso deleganza Villa dEste (24-26 maggio). Unedizione speciale, quella del 2019, che festeggia i 90 anni dellevento ma anche i 90 anni di BMW nella produzione di automobili, nellambito di una collaborazione che da venti anni vede la Casa bavarese co-organizzatore della kermesse dedicata alle storiche.Auto dautore e da cantautore. Come sempre, in riva al Lago di Como sfileranno gemme preziose: 50 auto depoca, ...

Maxi Concorso in Guardia di Finanza : bando per il reclutamento di 965 Allievi Finanzieri : Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile è stato pubblicato il bando di concorso della Guardia di Finanza volto al reclutamento di 965 Allievi Finanzieri ripartiti tra contingente ordinario e contingente di mare. Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato per il 27 di maggio.Continua a leggere

Concorso alla Camera dei Deputati : maxi bando per 300 assunzioni forse a luglio : Nei prossimi mesi è prevista la pubblicazione di ben quattro bandi di Concorso per l'assunzione totale di 300 dipendenti da impiegare in varie aree della Camera dei Deputati. I bandi di cui si è in attesa, come appena detto, saranno quattro, il primo dei quali sarà tenuto nel mese di luglio, mentre i restanti entro il 2020. Caratteristiche dei bandi Come già anticipato, il maxi Concorso con cui il personale della Camera dei Deputati sarà ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 14 maggio 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.58 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 14 maggio 2019 : i numeri vincenti del concorso n.58 sembra essere ...

Concorso pubblico nella Marina Militare : a disposizione 142 posti per Allievi Ufficiali : Il Ministero della Difesa ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso volto all'assunzione di 142 Allievi Ufficiali. Per presentare la propria candidatura c'è tempo fino al 10 di giugno. Vediamo quindi quali sono i requisiti richiesti per prendere parte alle selezioni e le prove da dover superare.Continua a leggere

Estrazioni Superenalotto di oggi - 11 maggio 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.57 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 11 maggio 2019 : i numeri vincenti del concorso n.57 sembra essere ...

Cuneo. Concorso fotografico per raccontare il patrimonio archeologico : Scade domenica 19 maggio la possibilità di partecipare alla prima edizione del Concorso fotografico “Sguardo sulle tracce del nostro passato

Concorso Navigator : 100 domande al quiz - un punto per ogni risposta esatta : Lo scorso mercoledì 8 maggio è stato l'ultimo giorno utile per inoltrare la domanda di ammissione al Concorso per la selezione di 3000 mila Navigator. Il maggior numero di domande sono pervenute nella regione Campania esse, infatti, sono state pari a 13001 (su scala nazionale ammonta a quasi 79 mila domande). Conclusasi la fase di presentazione delle istanze, si attendono a breve comunicazioni sugli ammessi alla prova e sul calendario del suo ...

SCUOLA : PIANO DELLA ROCCA - STUDENTI IN VISITA ALLA CENTRALE ENEL PER IL Concorso PLAY ENERGY : Una giornata all'insegna dell'energia rinnovabile, ma anche DELLA storia e DELLA cultura: è quella che hanno vissuto a PIANO DELLA ROCCA , nel territorio comunale di Borgo a Mozzano , e a Pisa gli ...

Pubblicato il decreto per il Concorso Ordinario Docenti scuola dell'infanzia e la primaria : E' stato Pubblicato nella giornata di martedì 7 maggio 2019 il decreto legislativo ufficiale per il Concorso Docenti relativo alla scuola primaria e dell'infanzia. Entro un mese dalla pubblicazione del decreto verrà reso noto anche il Bando di Concorso Docenti 2019 che ufficializzerà il Concorso per l'assunzione di più di 66000 Docenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e dell'infanzia. Un Maxi Concorso che permetterà a ...