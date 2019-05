Ciclismo | Giro di California femminile 2019 | Elisa Balsamo vince l’ultima tappa in

Giro d’Italia 2019 - Moreno Moser : “Ritirarmi dal Ciclismo è l’unica scelta sensata. Era diventata una lotta disperata - bisogna accettarsi” : Al Giro d’Italia 2019 dovese essere al via anche Moreno Moser, che era stato preso in questa stagione dalla Nippo Vini Fantini Faizanè proprio per guidare il team nella Corsa Rosa. Invece il 28enne nativo di Trento, vista la mancanza di risultati in questa stagione, aveva rinunciato a partecipare. Poi lunedì è arrivato l’annuncio del ritiro definitivo dal ciclismo professionistico. Un corridore che in carriera ha vinto corse del calibro ...

Giro d’Italia – Tutti contro Puccio - il ciclista del Team Ineos si difende : “il Ciclismo è questo! Non ho mai fatto polemica” : Salvatore Puccio si difende dalle accuse dopo la caduta innescata ieri nella quarta tappa del Giro d’Italia 2019 E’ Salvatore Puccio il ‘colpevole’ della brutta caduta di ieri al Giro d’Italia che ha impedito a Tom Dumoulin di rimanere in testa alla classifica con i migliori. L’olandese, sanguinante da un ginocchio, ha perso oltre 4 minuti dalla maglia rosa e adesso si trova al 56° posto nella classifica ...

Ciclismo - Peter Sagan torna al successo al Giro di California : Dopo quasi quattro mesi di digiuno Peter Sagan è tornato ad assaporare il dolce gusto della vittoria. Il fuoriclasse della Bora Hansgrohe ha ripreso a correre al Giro di California, la gara del World Tour che si disputa in contemporanea alla prima settimana del Giro d’Italia. Sagan non ha trovato un lotto di avversari di grande valore tecnico ed ha conquistato il successo nella tappa inaugurale di Sacramento, ennesima vittoria nella corsa ...

Ciclismo : Giro 2019. squillo di Ackermann - Roglic resta in rosa : Pascal Ackermann ha vinto oggi la seconda tappa del 102esimo Giro d'Italia e Primoz Roglic si e' confermato in maglia rosa.

Ciclismo - Giro d'Italia : Ackermann vince la seconda tappa : Pascal Ackermann si impone nello sprint della seconda tappa del Giro d'Italia 2019. Il campione tedesco consegue la prima vittoria nel nel suo debutto alla corsa rosa. Ackerman vince la seconda tappa del 102° Giro d'Italia da Bologna a Firenze (precisamente Fucecchio), la cui lunghezza raggiunge 250 chilometri. Il corridore della Bora-Hansgrohe ha battuto Viviani e Ewan. La classifica generale non cambia: Roglic resta in maglia rosa. La ...

Ciclismo : Giro 2019. Roglic prima rosa - davanti a Simon Yates e Nibali : Primoz Roglic ha stravinto oggi la prima tappa del Giro d'Italia 2019 di Ciclismo. Lo sloveno, del team Jumbo-Visma, prima maglia rosa.

Ciclismo - Giro d'Italia : il borsino dei favoriti : Simon Yates, Mitchelton-Scott, Ripartire da ciò che è mancato lo scorso anno, con l'idea però che tra il Giro 2018 e quello 2019 la differenza è enorme: molta più crono ora e tappe di montagna forse ...

Ciclismo - Giro d'Italia al via : Roglic - Dumoulin e Yates da battere. L'Italia punta sul 'vecchio' Nibali : Ora tocca al russo, salito agli onori della cronaca con la vittoria al Tour of The Alps, fare il capitano dello squadrone, ino, britannico. In Trentino Sivakov ha avuto Froome gregario di lusso, e in ...

Ciclismo - GIRO D'ITALIA A SAN GIOVANNI ROTONDO : ...e la regione intera ad opera del Duc e del suo presidente Franco Budraco e della sua squadra che vedranno più di 1600 presenze nelle strutture ricettive e una ricaduta sul turismo e sull'economia ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Sono in buone condizioni - punto a vincere il Giro d’Italia e non penso al Tour de France” : “Sono in buone condizioni, la Liegi è stata una delusione per me, anche a causa del meteo. Sono qui per vincere il Giro d’Italia e punto a vincerlo, in questo momento non penso al Tour de France“. Sono queste le parole dell’olandese Tom Dumoulin, tra i grandi favoriti del prossimo Giro, che partirà l’11 maggio da Bologna. Il vincitore del 2017 è tra gli osservati speciali e proverà a sfruttare i 60 chilometri a ...

Giro d’Italia – Elia Viviani gareggerà con una splendida maglia tricolore : “voglio rispettare il Ciclismo italiano” [FOTO] : Elia Viviani correrà al Giro d’Italia 2019 con una splendida maglia tricolore in qualità di campione nazionale Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale del Giro d’Italia 2019. La 102ª edizione prenderà il via sabato da Bologna e vedrà Elia Viviani gareggiare con una speciale maglia tricolore in qualità di campione nazionale. Il ciclista della Deceuninck-Quick Step ha spiegato ai microfoni del Corriere dello Sport: ...

