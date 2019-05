Chelsea | Sarri incontra Abramovich | il tecnico chiede chiarezza per pianificare il futuro

calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) Obiettivi raggiunti alla prima stagione all’estero per Maurizio. Ma stranamente, al di là di come andrà a finire, non è detto che lui e ilproseguano insieme. Anzi, in questo momento non sembra così. Iltoscano ha fretta, ha bisogno di capire le intenzioni diin modo dail, con tante squadre italiane che lo “aspettano”. Nell’incontro tra l’ex allenatore del Napoli e il magnate russo,ha chiesto quindi. Se in campo si è fatto abbastanza bene in base a quelle che erano le aspettative, lo stesso non si può dire dei fatti extracampo: malumore dei tifosi e critiche dei dirigenti sono tra i fattori principali di una possibile rottura, ma ancora nulla è deciso. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le notizie sul ...

