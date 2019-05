Carabiniere ucciso | dimesso il collega Video

Carabiniere massacrato e ucciso al posto di blocco - otto anni fa la tragedia : Sorano, Grosseto,, 24 aprile 2019 - Era una pasquetta piovosa come quella di quest'anno. Una Pasquetta che fu macchiata da una tragedia che fu uno spartiacque per la vita di diverse persone. Il 25 ...

Carabiniere ucciso - fiaccolata a Cagnano Varano/ Collega operato : proiettile estratto : Cagnano Varano, fiaccolata in memoria del Carabiniere ucciso: il Collega è stato operato per estrarre il proiettile che lo aveva ferito.

Carabiniere ucciso - gen. Nistri : 'Semplicità e umiltà i suoi valori' : Si sono svolti nel pomeriggio i funerali di Stato di Vincenzo Di Gennaro, il maresciallo dei Carabinieri ucciso da un pregiudicato sabato mattina mentre era in auto con il collega Pasquale Casertano, ...

Carabiniere ucciso : lutto in stazione cc : CAGNANO VARANO, FOGGIA,, 16 APR - Bandiera a mezz'asta e lumini in segno di lutto anche davanti alla stazione Carabiniere di Cagnano Varano dove il maresciallo Vincenzo Di Gennaro prestava servizio ...

Carabiniere ucciso : Conte a funerali : ANSA, - SAN SEVERO, FOGGIA,, 16 APR - Anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il presidente della Camera, Roberto Fico sono giunti nella cattedrale di San Severo dove a breve si ...

Carabiniere ucciso - in tanti per l'ultimo saluto al maresciallo Di Gennaro - : tantissime le persone che hanno reso omaggio alla salma del maresciallo maggiore dei Carabinieri Vincenzo Di Gennaro, 46 anni, ucciso sabato a Cagnano Varano, in provincia di Foggia, leggi qui ,. La ...

San Severo saluta il Carabiniere ucciso : I funerali di Vincenzo Di Gennaro, il carabiniere di San Severo ucciso a Cagnano Varano da Giuseppe Papantuono. Le parole della fidanzata Stefania Gualano. Avvolta dal Tricolore, la bara del maresciallo Vincenzo Di Gennaro è stata accolta nella cattedrale di San Severo da un lungo applauso. Per i funerali di Stato, presenti i vertici dell'Arma, accanto al premier Conte, al presidente della Camera Fico e alla ministra della Difesa Trenta. Una ...

Carabiniere ucciso : lutto a San Severo : ANSA, - SAN Severo, FOGGIA,, 16 APR - Negozi con le saracinesche abbassate a metà e coccarde Tricolore listate a lutto esposte all'ingresso. I commercianti di San Severo hanno risposto in massa all'...

Carabiniere ucciso - killer resta in carcere : Si è avvalso della facoltà di non rispondere Giuseppe Papantuono, in carcere per aver ucciso sabato a Cagnano Varano il maresciallo maggiore dei carabinieri Vincenzo Di Gennaro. Papantuono, che questa ...

Carabiniere ucciso a Cagnano Varano - killer non risponde ai giudici - : Ha deciso di non dire nulla Giuseppe Papantuono, arrestato sabato scorso dopo aver sparato e ucciso il maresciallo Vincenzo Di Gennaro e aver ferito il collega Pasquale Casertano. Il gip ha ...

Carabiniere ucciso - lutto a San Severo : funerale con il premier Conte. Studenti e concittadini in coda : Cittadini in coda alla camera ardente allestita nel municipio della città. Giovani e concittadini del maresciallo Di Gennaro si sono ritrovati per testimoniare il proprio cordoglio alla famiglia

Carabiniere ucciso : aperta camera ardente : ANSA, - SAN SEVERO, FOGGIA,, 16 APR - Tricolore a mezz'asta, listato a lutto. Si è aperta così da pochi minuti la camera ardente in onore del maresciallo Vincenzo Di Gennaro, il Carabiniere ucciso ...

Carabiniere ucciso nel foggiano - gli attestati di stima all'Arma dai cittadini di Crotone : Crotone - "A seguito del vile assassinio del Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Vincenzo Carlo Di Gennaro, avvenuto a Cagnano Varano, FG, il 13 aprile, sono stati numerosi gli attestati di stima all'...