Calciomercato Manchester United | si tratta il rinnovo di Rashford

lanotiziasportiva

(Di sabato 18 maggio 2019) I Red Devils vogliono rinnovare, ma l’attaccante inglese chiede garanzie per concludere l’accordo.Ilstando ilcontrattuale di Marcus. L’attaccante inglese è in scadenza nel 2020, secondo il ‘Sun’, avrebbe chiesto delle garanzie per il futuro per quanto riguarda la competitività della rosa nelle prossime stagioni.Il manager norvegese Ole Gunnar Solskjær, fresco ditriennale con i Red Devils, vede nell’attaccante uno dei punti cardine della sua squadra per il futuro e ha chiesto alla dirigenza di accelerare i tempi., 22 anni il prossimo 21 ottobre, ha disputato 33 partite in questa stagione mettendo a segno 10 gol in tutte le competizioni. E’ uno dei punti di forza della Nazionale inglese di Southgate., siildiappeared ...

GoalItalia : La Juventus pensa a Sanchez per sostituire Dybala: Paratici avrebbe già incontrato l'agente ?? - rossanafra : RT @Larsotti: Vi consiglio di guardare cosa vuol dire toccarsi il naso..... Buonanotte Eurosport : Guardiola chiude alla Juventus: 'Non all… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Guardiola ribadisce il no alla #Juve : 'Quante volte devo dirlo? Anche l'anno prossimo sarò al Manchester City' https://t.co… -