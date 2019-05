Calciomercato – Club di Serie A su Mario Rui | pronti 13 milioni

Calciomercato nel vivo : Griezmann comunica all’Atletico Madrid che vuole lasciare il club! : Griezmann è pronto a far impazzire le big di tutta Europa pronte ad accaparrarsi i suoi servizi dopo la richiesta di cessione Griezmann secondo Marca avrebbe comunicato all’Atletico Madrid che vuole lasciare il club. Dopo Godin il club spagnolo potrebbe adesso perdere un’altra pedina di importanza capitale per le dinamiche di Simeone, una cessione che sembrava essere stata messa in programma dai Colchoneros. L’Atletico ...

Calciomercato PSG - obiettivo Van de Beek per il club parigino : pioggia di milioni per l’Ajax : Il club campione di Francia ha messo nel mirino il centrocampista dell’Ajax, autore del gol vittoria nell’andata della semifinale di Champions contro il Tottenham L’Ajax dei miracoli sta facendo drizzare le antenne a tutta Europa, i più importanti club del vecchio continente si stanno informando sui campioncini olandese, provando a giocare d’anticipo per battere la concorrenza. AFP/LaPresse Se il Barcellona ha ...

Calciomercato Roma – Nzonzi non convince - possibile addio in estate : su di lui Arsenal e due club francesi : Steven Nzonzi ha fortemente deluso la Roma, possibile la sua cessione in estate: il centrocampista francese interessa ad Arsenal, Mariglia e Monaco Arrivato da campione del mondo, per 26 milioni più bonus, un investimento importante che avrebbe dovuto regalare al centrocampo della Roma una figura che avrebbe unito esperienza, quantità e qualità, permettendo alla mediana giallarossa di fare il salto di qualità necessario per giocare in ...

Calciomercato Real Madrid - Varane chiede la cessione : il club prova a trattenerlo : E’ stata sicuramente una stagione negativa quella del Real Madrid in relazione ai risultati in campionato e Champions League. A tenere banco è anche e soprattutto il Calciomercato, l’intenzione è quella di rinforzare la squadra. Alla fine il difensore Varane potrebbe non lasciare il Real Madrid al termine della stagione, il ritorno in panchina di Zinedine Zidane ha cambiato infatti le carte in tavola. L’allenatore ha ...