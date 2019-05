TelevideoRai101 : Calcio, anticipo Udinese-Spal 3-2 - ppaolo65 : @capuanogio e perché dovrebbe? con la vs categoria che sa tutto da mesi e che pretende di insegnare ad un president… - Intralot_Calcio : #SerieA Il terzo ed ultimo anticipo del giorno è #SassuoloRoma. Gli emiliani, ora al decimo posto, attendono i gial… -

L'batte 3-2 lae guadagna 3 punti preziosi per la salvezza. Gara cruciale in chiave salvezza per i padroni di casa.L'inizio è confortante: cross di De Paul e rete di Samir (5'). Petagna prova a replicare,ma al 31' arriva il raddoppio friulano con Okaka, servito ancora da De Paul.Al 35'ennesimo cross vincente di De Paul che imbecca Okaka per il 3-0. Nella ripresa si sveglia la:al 53' gol Petagna, al 59' Valoti.L'soffre nel finale ma riesce a conservare il gol di vantaggio che vale oro.(Di sabato 18 maggio 2019)