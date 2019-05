Bundesliga | Bayern Monaco Campione di Germania | travolto il Francoforte 5-1 | Borussia

Il Bayern Monaco ha vinto la Bundesliga per il settimo anno consecutivo : Il Bayern Monaco ha battuto 5-1 l’Eintracht Francoforte nell’ultima giornata della Bundesliga tedesca e ha vinto il titolo nazionale per il settimo anno consecutivo. Con la vittoria di oggi il Bayern ha mantenuto infatti i due punti di vantaggio in

Bundesliga 2018-2019 : il destino del Bayern è nelle sue mani : Oggi si decide la Bundesliga: Bayern vicino al settimo titolo consecutivo. Il Dortmund spera nell’Eintracht.La Bundesliga si deciderà al fotofinish. Nella trentaquattresima e ultima giornata il Bayern ospita in casa l’Eintracht Francoforte, mentre il Borussia Dortmund deve assolutamente battere il Monchengladbach in trasferta e sperare in un clamoroso stop della capolista. In caso di parità punti il Bayern sarebbe campione di ...

Pronostico Bayern Monaco vs Eintracht Francoforte - Bundesliga 18-05-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, 34^Giornata Bundesliga; Sabato 18 Maggio, ore 15:30Bayern / Eintracht / Bundesliga / Analisi – Il big match dell’ultima giornata della Bundesliga, la 34^, sarà quello in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera tra il Bayern e l’Eintracht Francoforte.Come arrivano Bayern e Eintracht?Bundesliga / Bayern / Eintracht – I padroni di casa hanno un ...

Bundesliga - che spettacolo : pari Bayern - il Dortmund vince e rimanda il discorso scudetto all’ultima giornata : spettacolo in Bundesliga! La lotta scudetto tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, che infiamma il campionato tedesco sin da inizio stagione, non è ancora finita e servirà l’ultima giornata a sancire la vincitrice. I bavaresi, infatti, con una vittoria in casa del Lipsia avrebbero potuto chiudere ogni discorso con una settimana d’anticipo, ma non sono andati oltre il pari a reti bianche. Successo, invece, per il Borussia, che ...

Bundesliga - Bayern vede il titolo : Una vittoria regalerebbe lo scudetto al Bayern nella penultima di Bundesliga, dopo la lunga volata col Dortmund, staccato di 4 punti. Ma i campioni uscenti giocano in casa del Lipsia, terzo in ...

Pronostico Lipsia vs Bayern Monaco - Bundesliga 11-05-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Lipsia-Bayern Monaco, 33^Giornata Bundesliga; Sabato 11 Maggio, ore 15.30Lipsia / Bayern / Bundesliga / Analisi – Nel sabato valevole per la 33^Giornata della Bundesliga, spicca il big match della Red Bull Arena di Lipsia tra i padroni di casa e il Bayern Monaco.Come arrivano Lipsia e Bayern?Bundesliga / Lipsia / Bayern – I padroni di casa stanno confermando di essere una delle squadre più in forma della ...

Bundesliga - Bayern Monaco - si chiude un'era : addio a Ribery e Robben : Sarà un trauma. Per loro, per il club e per i tifosi: il Bayern Monaco si divide ufficialmente dalla Robbery. In mattinata il club bavarese ha annunciato l'addio di Ribery dopo che già in autunno si ...

Risultati Bundesliga - il Borussia Dortmund stecca e il Bayern scappa : Il Bayern Monaco è sempre più vicino alla conquista del 29° titolo di Germania della sua storia. Dopo aver battuto per 3-1 l’Hannover, i bavaresi hanno assistito infatti al pareggio esterno dei diretti inseguitori, ovvero il Borussia Dortmund, fermato sul 2-2 sul campo del Werder Brema. Al Weserstadion, la squadra allenata da Favre si è fatta riprendere dopo essere andata avanti per 2-0, grazie a Pulisic e Alcacer. La rimonta del ...

Bundesliga : Hannover ko - il Bayern Monaco consolida la vetta : Bayern Monaco spedito verso l’ennesimo titolo in Bundesliga, sconfitto oggi l’Hannover per 3-1 con Lewandowski sugli scudi Il Bayern Monaco batte in casa per 3-1 l’Hannover in un match della 32esima giornata della Bundesliga. La squadra di Kovac va in gol con Lewandowski al 27′, Goretzka al 40′ e Ribery all’84’; di Jonathas, che sarà espulso poco dopo, al 51′ su calcio di rigore la rete ...

Bundesliga - i risultati della 32giornata : tris del Bayern. Dortmund costretto a vincere : Una vittoria, netta, per alzare la voce e cercare di smorzare le ambizioni del Borussia Dortmund di vincere il campionato. Il Bayern Monaco fa un sol boccone dell'Hannover ultimo in classifica e ...

Risultati Bundesliga - il Bayern stende l’Hannover : il titolo è più vicino [FOTO] : 1/6 AFP/LaPresse ...

Bundesliga - il Bayern vince e vola a + 5 sul Borussia Dortmund : ROMA - Il sabato di Bundesliga si apre con la facile vittoria per 3-1 del Bayern Monaco sul fanalino di coda e già retrocesso Hannover 96 di Thomas Doll. Con questo risultato la compagine bavarese dà ...

Bundesliga : il Bayern batte 3-1 l'Hannover e allunga a +5 sul Dortmund : Nella 32.a giornata di Bundesliga il Bayern Monaco si impone per 3-1 sull' Hannover ultimo in classifica: a segno Lewandowski, 27',, Goretzka, 40', e Ribery, 84',; inutile il rigore trasformato al 52' ...

Pronostico Bayern Monaco vs Hannover 96 - Bundesliga 04-05-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Bayern Monaco-Hannover 96, 32^Giornata Bundesliga; Sabato 4 Maggio, ore 15.30Bayern / Hannover / Bundesliga / Analisi – Il sabato valevole per la 32^Giornata della Bundesliga si aprirà con il match dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera tra il Bayern e l’Hannover 96.Come arrivano Bayern e Hannover?Bundesliga / Bayern / Hannover – I padroni di casa non hanno sfruttato al meglio la caduta del ...