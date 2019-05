Bundesliga 2018-2019 | il destino del Bayern è nelle sue mani

lanotiziasportiva

(Di sabato 18 maggio 2019) Oggi si decide lavicino al settimo titolo consecutivo. Il Dortmund spera nell’Eintracht.Lasi deciderà al fotofinish. Nella trentaquattresima e ultima giornata ilospita in casa l’Eintracht Francoforte, mentre il Borussia Dortmund deve assolutamente battere il Monchengladbach in trasferta e sperare in un clamoroso stop della capolista. In caso di parità punti ilsarebbe campione di Gera, grazie alla migliore differenza reti (+52 contro i +35 della formazione di Lucien Favre). Da non sottovalutare l’impegno di entrambe: di fronte si troveranno due squadre agguerrite e in lotta per il 4° posto in Champions.Arriva Van Bommel?In casanon si parla d’altro che del futuro di Niko Kovac, nonostante sia in lotta per il campionato dopo aver rimontato 9 punti di svantaggio e in finale di Coppa di Gera. Il ...

moorewanted : #seriea #serieb #laliga #bundesliga #ligue1 #premierleague #eredivisie #liganos #championsleague #europaleague Cham… - infobetting : Ultima giornata Bundesliga 2018-19: le combinazioni per il titolo e le - Fantacalciok : Bundesliga 2018/2019 – La presentazione della trentaquattresima giornata -